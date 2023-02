Nad Českem byla vidět polární záře. Vzácný jev může nastat i večer

„Polární záře vznikly v důsledku geomagnetické bouře, kterou způsobila erupce třídy M 3.7 na Slunci 24. února s maximem ve 21:30. Během ní byl částečně i k Zemi uvolněn oblak nabitých částic,“ napsal Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

„Včera byla viditelná ze severních Čech slabší polární záře,“ potvrdil ČHMÚ její viditelnost na Twitteru. „Aktuálně zuří geomagnetická bouře a za několik hodin očekáváme příchod dalších částic od Slunce. Pokud se tak stane, je šance na další, výraznější polární záři i dnes večer!,“ napsal ČHMÚ na Twitteru.

„Vzhledem k tomu, že po zhruba 23 hodinách od první erupce se v aktivní oblasti AR3229 uvolnila druhá ještě silnější erupce třidy M6.3, při které byl rovněž uvolněn oblak nabitých částic 25. února ve 20:44, vědci z NOAA předpovídají ještě silnější geomagnetické bouře v následující noci, kdy oblak z druhé erupce doletí k Zemi, pravděpodobně ještě před půlnocí,“ dodal Horálek.

Podle předpovědí jde o bouře G3 a to by mohlo způsobit další polární záře, které by opět mohly být zaznamenatelné v Česku a na Slovensku. Nedá se předpovědět, jak intenzivní nakonec ale bouře nakonec bude. Předpověď vychází z družicových záznamů erupce.

„Důležitým údajem je kolmá složka magnetického pole oblaku ze Slunce. Pokud její hodnota klesne pod určitou úroveň, částice lépe vstupují do zemské atmosféry a způsobují záře viditelné i od nás. Roli hrají také hustota částic na cm krychlový (více než 15 částic je už silná hodnota) a tzv. Kp index. Je-li jeho hodnota vyšší než 7, šance viditelnosti slabých září u nás jsou docela vysoké,“ vysvětluje Horálek.

Podle něj z je důležitý také obrázek aurorálního oválu, který zobrazuje pravděpodobnosti, kde jsou silné záře nad hlavou (až červená zóna). Pokud je taková zóna zhruba nad úrovení Dánska, záře je možné nízko nad obzorem vyhlížet i u nás.

Pokud by chtěl někdo záře spatřit, je třeba je vyhlížet nad dokonale odkrytým severním obzorem. Dalším doporučením je sledovat tyto jevy daleko od měst, která produkují škodlivé světelné znečištění. To snižuje kontrast oblohy a slabé mnohonásobně záře přesvítí zář z lamp.

„Zároveň chci podotknout, že predikce polární září je obtížná, nelze tedy garantovat její viditelnost na sto procent. Vzhledem k situaci (a již zaznamenaným zářím v průběhu noci na pondělí) ale šance v následující noci opravdu existují,“ uzavírá Petr Horálek Fyzikálního ústavu v Opavě.