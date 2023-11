Když se protrhají mraky, v Česku lze vidět polární záři, uvedli meteorologové

Podle astronoma Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě je možné, že se polární záře nad českým obzorem občas objeví do pátku 10. listopadu.

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Zatímco v polárních oblastech jsou celkem běžné, v nižších zeměpisných šířkách je jejich výskyt vzácný. Podle Horálka je současná polární záře důsledkem přímého zásahu Země oblakem nabitých částic ze Slunce, který se uvolnil 3. listopadu dopoledne.

❗️Možnost polární záře dnes večer❗️



🌞Dnes před obědem dorazil k Zemi materiál z jedné ze slunečních erupcí (na snímku níže výrazný nárůst v rychlosti slunečního větru - žlutá křivka). Aktuálně je zemské geomagnetické pole narušené a je naděje na spatření polární záře po…

„Dnes před obědem dorazil k Zemi materiál z jedné ze slunečních erupcí. Aktuálně je zemské geomagnetické pole narušené a je naděje na spatření polární záře po setmění. Není vyloučené, že ještě dorazí k Zemi i další, pozdější erupce. V takovém případě by šance na spatření polární záře ještě výrazně vzrostla,“ uvedl ČHMÚ.

Sledovat je nejlepší brzy večer

Počasí ale podle meteorologů pozorování moc nepřeje, na většině území se totiž vyskytuje velká oblačnost. Větší šance na zmenšenou oblačnost jsou na jihu Čech, na Vysočině a na jižní Moravě. „Pokud se o spatření polární záře chcete pokusit, můžete hned zvečera,“ sdělili.

Sledovat polární záři je podle odborníků nejlepší z místa s otevřeným obzorem na sever, nejlépe na horách či jiných místech, kde je tmavá obloha. V severských zemích jsou polární záře viditelné po celé obloze, v ČR se objevují nevysoko nad severním obzorem, takže si je nezkušený pozorovatel může splést se září vzdáleného města. Polární záře se dnes dá podle Horálka rozeznat červenou a zelenou barvou.

Horálek ovšem uvádí, že v Česku a na Slovensku nemůžeme očekávat jasné záře jako v severských oblastech. „Obvykle jsou zaznamenatelné jen fotograficky a očima je těžké je spatřit (mimo jiné i kvůli přemíře škodlivého světelného znečištění z měst),“ říká Horálek.

Zájemcům o pozorování polárních září tak doporučuje sledovat tzv. aurorální monitory, na počítači https://www.solarham.net nebo https://www.spaceweatherlive.com, příp. mobilní aplikace Aurora Alerts (https://aurora-alerts.com/).

„Důležitý údaj jsou přítom „Bz“ (kolmá složka IMF, tj. magnetického pole oblaku ze Slunce) - pokud její údaj klesne do záporných hodnot, znamená to, že silokřivky IMF se lépe napojují na zemské magnetické pole a částice lépe vstupují do zemské atmosféry. Reálně a velmi často stačí na fotograficky zaznamenatelnou záři hodnoty již od Bz -10 nT, ale to platí pokud tato hodnota trvá dostatečně dlouho a nekolísá do kladných hodnot,“ vysvětluje.

Závislost na slunečním větru

Jak dlouho budou polární záře pozorovatelné, se nedá podle Horálka odhadnout. Vše závisí na vlastnostech slunečního větru, který k nám po tomto impaktu proudí. „Vědci se ale domnívají, že zvýšená geomagnetická aktivita potrvá dokonce až do 10. listopadu, kdy se v občasných intervalech mohou objevit i další polární záře i nad českým a slovenským obzorem,“ uvádí. Záře je také vidět i z Maďarska.

Letos byla v Česku vidět polární záře v únoru a v dubnu, kdy byla na řadě míst výrazná a dobře viditelná i z velkých měst, i tehdy někde pozorování zhatily mraky. Záře byla nejen červená a zelená, ale měla i odstíny růžové a sahala až do zenitu, komentovala tehdy na webu tuto nevšední nebeskou podívanou Česká astronomická společnost.