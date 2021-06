V kostele na Spořilově našla svého Anděla, odhalil kněz o Šafránkové

Syn Libuše Šafránkové Josef Abrhám mladší řekl, že by jeho maminka určitě stála o to, aby se s ní její příznivci mohli přijít rozloučit na místo, kam přes 30 let ráda chodila. Co stojí za touto dlouhou historií?

Ta historie je propojená s osobními vazbami. Začalo to páterem Řehořem Vojtěchem Marečkem, který působil na farnosti sv. Anežky na Spořilově přes čtyřicet let. Paní Šafránková ho ale poznala už jako dítě ve Šlapanicích u Brna, kam chodila s tatínkem do kostela a on tam působil jako varhaník. V rodině mu říkali Anděl, pro ducha, jaký z něho vyzařoval.

Poté, co se přestěhovala na Spořilov zjistila, že je tady Anděl farářem. Až tehdy se dozvěděla celý jeho životní příběh a spřátelili se. Chodila za ním i na místní faru. Postupně křtil její vnoučata i některé dospělé přátele.

V roce 2012, když už byl otec Řehoř nemocný, tak jsme s bratrem Jakubem (celým jménem Jakub František Sadílek, pozn. red.) farnost na Spořilově převzali. S ním si paní Šafránková porozuměla. A vlastně se to po smrti otce Řehoře tak nějak navázalo. Bratr Jakub ji pak duchovně doprovázel až do její smrti. A bude to právě on, kdo bude sloužit její zádušní mši.

Poslední rozloučení Lidé se budou moci v pátek rozloučit s herečkou Libuší Šafránkovou v kostele svaté Anežky na Spořilově v Praze, který bude otevřen od 10:00 do 14:00. Smuteční mše začne v 16:00 v kruhu rodiny a přátel, zájemci ji ale budou moci sledovat na velkoplošných obrazovkách před kostelem.

Je nějaká vzpomínka, kterou byste chtěl sdílet? Čeho jste si na ní cenil?

Vzpomínám si, když v roce 2013 rozsvěcovala vánoční strom na Staroměstském náměstí, tak chtěla, aby to měla i nějak prožité. Překládám různé duchovní texty, tak mě poprosila, jestli bych jí něco neposlal na inspiraci. Fascinovala mě ta její příprava, určitá profesionalita, ale že to chtěla prožít duchovně, ne aby to byla jen formální role. A taková asi byla.

Účastnila se i vašich farních akcí?

Poté, co jsme převzali farnost, tak účinkovala první dva roky na Noci kostelů, kde četla texty. Ale měla své povinnosti a nabitý program, tak jsme ji nechtěli využívat.

Vzpomene si, kdy byla paní Šafránková u vás v kostele naposledy?

To nevím. Tím jak byla nemocná (trpěla rakovinou plic, pozn. red.), tak už chodila čím dál méně. Nějakou dobu už teď nechodila vůbec.

Myslíte, že se s ní přijdou rozloučit i místní lidé, z vaší farnosti?

Spořilov, zvlášť ta starší část, je zahradní čtvrť. Paní Šafránková zde dlouhé roky bydlela, bydlí tady i její sestra. Lidi ji znali, potkávali ji i s manželem Josefem Abrahámem a myslím, že ji brali do jisté míry za svou.

Dění před kostelem můžete od 9:00 sledovat na iDNES.cz.