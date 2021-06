Pieta pro Popelku. Lidé přišli uctít památku Šafránkové

„Přijďte vzdát hold a zapálit svíčku za Libuši Šafránkovou, vynikající herečku a krásnou Popelku, která zůstane navždy v srdcích mnoha generací,“ zní pozvánka na sousedskou pietní akci.

Událost se v úterý v podvečer konala u kostela sv. Anežky České nad Roztylským náměstím v Praze. V půl šesté pronesl vzpomínkovou řeč Petr Regalát Beneš. Na akci vystoupili také umělci ze ZUŠ Vadima Petrova.

Oblíbená herečka zesnula 9. června krátce po svých 68. narozeninách. Poslední rozloučení se uskuteční 25. června odpoledne v kruhu rodiny a blízkých přátel. Na prostranství u kostela jej lidé budou moci sledovat na velkoplošných obrazovkách.

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes třicet let chodila,“ uvedl syn herečky Josef Abrhám mladší. Zádušní mše a uložení do hrobu se bude konat 2. července ve Šlapanicích u Brna, kde se Šafránková narodila.