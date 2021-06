Ve spořilovském kostele se veřejnost i rodina rozloučí s Libuší Šafránkovou

Spořilovský kostel bude pro veřejnost otevřen od 10:00 do 14:00. Za budovou už vzniklo pietní místo, kde může kdokoli vyjádřit soustrast rodině zápisem do kondolenční knihy.

Ve dvě hodiny odpoledne se pak kostel uzavře, aby jej bylo možno připravit na následnou smuteční mši. Ta začne v 16:00 a je určena pouze pro rodinu a nejbližší přátele, zájemci ji ale budou moci sledovat na velkoplošných obrazovkách před kostelem. Přenos z této smuteční mše bude živě vysílat Česká televize.

Z důvodu stále platných proticovidových opatření prosí organizátoři piety veřejnost, aby při sledování obřadu na velkoplošných obrazovkách dodržovala rozestupy. V místech, kde to nebude možné, by měli mít lidé zakryté dýchací cesty. Venku stačí rouška, pro vstup do kostela je nutný respirátor.

Oblíbená herečka Libuše Šafránková, známá hlavně jako filmová Popelka, zemřela 9. června ve věku 68 let. Ztvárnila mnoho filmových i divadelních rolí, zejména v pražském Činoherním klubu.