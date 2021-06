Dojemné parte Šafránkové. Nikde mě nehledejte, jsem všude, také tedy ve vás

„Nikde mě nehledejte, jsem všude, také tedy ve vás,“ stojí na smutečním oznámení, na němž jsou jména jejího manžela Josefa Abrháma, sestry Miroslavy a dalších příbuzných.

Je na něm také informace o posledním rozloučení, které se bude konat 25. června v kostele sv. Anežky České na Spořilově. Na prostranství u kostela bude mít veřejnost možnost pohřeb sledovat na velkoplošných obrazovkách.

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes třicet let chodila,“ uvedl syn herečky Josef Abrhám mladší.



Zádušní mše a uložení do hrobu se bude konat 2. července ve Šlapanicích u Brna, kde se Šafránková narodila. Oblíbená herečka zesnula 9. června krátce po svých 68. narozeninách.

Příznivci Libuše Šafránkové mohli přijít vzdát herečce hold na sousedskou pietu už v pondělí 14. června. Vzpomínková akce se konala od pěti hodin odpoledne za kostelem sv. Anežky České nad Roztylským náměstím v Praze. Se známou umělkyní se chodili loučit jak jednotlivci, tak rodiny s dětmi.