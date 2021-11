V pátek dorazí první sníh, na východě Česka může napadnout až 10 centimetrů

Konec listopadu přinese první větší sněhovou nadílku letošní zimy. Dorazí už v pátek, a to hlavně na Moravu a do Slezska, kde by mohlo napadnout i kolem deseti centimetrů. Sněžit bude i v dalších dnech, v nížinách se objeví přechodně i déšť. Teploty většinou nepřekročí pět stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).