Slunce si moc neužijeme, inverze bude pokračovat. Na hory dorazí sníh

V tomto týdnu sluníčko nečekejme, inverze nás bude provázet až do středy. I další dny pak bude převážně zataženo a občas zaprší. Nejvyšší denní teploty se od pondělí do pátku příštího týdne budou pohybovat mezi 5 až 12 °C. V druhé polovině týdne by se na horách mohl objevit sníh.