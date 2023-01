O víkendu bude občas sněžit, na horách vydatněji. Teploty kolem nuly

„O víkendu by mělo sněžení postupně přibývat, od východu by nad střední Evropu měla postupovat tlaková níže. Sněžit by někde mohlo i vydatněji, záleží ale zejména na dráze zmíněné tlakové níže. V novém týdnu pravděpodobně sněžit příliš nebude.“ uvedl meteorolog ČHMÚ Martin Tomáš.

Ve čtvrtek (dnes) bude zataženo až oblačno, v Čechách místy až polojasno, na severozápadě ráno i skoro jasno. Na východě postupně místy s občasným sněžením. Nejvyšší teploty - 1 až + 3 °C, v 1 000 m na horách kolem - 5 °C. Slabý, místy přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Noc na pátek přinese zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno. Na východě zpočátku místy slabé občasné sněžení. Nejnižší teploty - 1 až - 5 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce kolem - 7 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr 1 až 4 m/s.

V pátek bude oblačno až zataženo, ojediněle, na horách místy slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty - 1 až + 3 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku postupně většinou mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

V sobotu čekáme zataženo, zpočátku v Čechách místy až oblačno, postupně od východu na většině území občasné sněžení, místy, zejména na horách i vydatnější. Nejnižší noční teploty - 1 až - 5 °C, na západě až - 7 °C. Nejvyšší denní teploty - 3 až + 1 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

V neděli předpokládáme zataženo, na většině území občasné sněžení. Během dne od východu ustávání srážek a částečné ustupování oblačnosti. Nejnižší noční teploty - 1 až - 5 °C. Nejvyšší denní teploty - 2 až + 2 °C. Mírný, postupně Slabý západní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s.

V pondělí očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle sněžení. Během dne od jihu až zataženo, místy sněžení, na jihovýchodě i déšť se sněhem nebo déšť. Nejnižší noční teploty - 3 až - 7 °C, při zmenšené oblačnosti kolem - 9 °C. Nejvyšší denní teploty - 2 až + 2 °C. Slabý proměnlivý, postupně mírný severní vítr 2 až 6 m/s.