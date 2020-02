Do Česka vtrhne jaro, bude až 15 stupňů a zaprší. Mrznout už skoro nebude

15:06 , aktualizováno 15:06

Teplé počasí, které panuje od začátku února vydrží až do poloviny března. Podle měsíčního výhledu meteorologů by měl být teplotně nadprůměrný především příští týden, kdy se teploty vyšplhají až k patnácti stupňům Celsia. Noční teploty by během následujícího měsíce neměly spadnout pod bod mrazu.