V příštím týdnu bude pršet i sněžit. Relativně teplé počasí vydrží

„V následujících čtyřech týdnech se i nadále očekávají teploty většinou na horní hranici běžných hodnot pro danou roční dobu, v závěru předpovědního období i nad touto hranicí,“ uvedli meteorologové. Týdenní průměry nejnižších nočních teplot se podle nich budou pohybovat stále pod nulou a týdenní průměry nejvyšších denních teplot od dvou do šesti stupňů Celsia. Celkově očekávají období od 27. ledna do 23. února teplotně průměrné.

Srážek předpovídají meteorologové o něco víc než v lednu, zejména v prvním předpovědním týdnu. Postupně bude srážek ubývat, nejméně jich ČHMÚ čeká v posledním týdnu od 17. do 23. února. „Z hlediska celkového množství srážek by mělo být období od konce ledna do začátku třetí únorové dekády jako celek v normálu,“ píše ČHMÚ ve výhledu.

Průměrný úhrn srážek v Česku pro období od 27. ledna do 23. února je 35 milimetrů. Zatím nejvíc podle záznamů vedených od roku 1951 napršelo a nasněžilo v roce 1977, kdy meteorologové naměřili 76 litrů na metr čtvereční. Nejméně srážek spadlo v roce 1954 s úhrnem sedm milimetrů.



Dlouhodobá průměrná teplota pro následující čtyři týdny je minus 0,7 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2002 s průměrem čtyři stupně Celsia, zatím nejnižší průměr minus 12,6 stupně zaznamenali meteorologové v roce 1956.

Měsíční výhled ČHMÚ zakládá svůj měsíční výhled na statisticko-analogické metodě, která neudává předpověď přesných teplot ani srážek. Vychází ze všech naměřených údajů na našem území od roku 1951 a ukazuje tak pouze trend ve vývoji počasí, tedy pravděpodobnost srážek a vývoje teplot v porovnání s průměrem v daném ročním období. Pro lepší orientaci v grafech můžete použít náš návod.

