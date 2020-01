V hradeckém kraji hrozí náledí z mrznoucí mlhy. Někde leží i sníh

Na silnici k hraničnímu přechodu do Polska v krkonošské Horní Malé Úpě leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Zledovatělý sníh je i na silnicích v Orlických horách, řekli krajští silničáři a meteorologové.

V Pardubickém kraji hrozí námraza na Orlickoústecku, a to hlavně na silnicích v okolí Lanškrouna a Králík. Teploty se na východě Čech v neděli ráno pohybovaly několik stupňů pod nulou

V neděli by mělo být na východě Čech většinou zataženo. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia, na horách má být kolem dvou stupňů.