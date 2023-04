Na startu týdne se ochladí, vrátí se ranní mrazíky. Dvacítky opět až o víkendu

Po teplém víkendu, kdy teploty často přesahovaly 20 °C, přijde ochlazení. Do Čech pronikne studený a vlhký vzduch ze severozápadu. Uprostřed týdne by se tak mohlo sněžit ve středních a výjimečně i v nižších polohách. Rána budou od středy do pátku mrazivá. Na dvacet stupňů se denní teploty dostanou opět až o víkendu, pravděpodobně však zaprší.