V Jeseníkách se stále lyžuje, na hřebenech Krkonoš je zhruba metr sněhu

Provoz lanovek v Krkonoších Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu bude v provozu o prodloužených víkendech od 29. dubna do 1. května a od 6. do 8. května, do denního provozu se rozjede v sobotu 13. května.

Sedačková lanovka z Velké Úpy na Portášky bude od 29. dubna do poloviny června jezdit o víkendech.

Ve Špindlerově Mlýně zahájí letní provoz spuštěním lanovky na Medvědín o víkendu od 29. dubna do 1. května.