Šéf strany Motoristé sobě a nováček v poslaneckých lavicích Petr Macinka by mohl obsadit post ministra zahraničních věcí. Bude to jeho první veřejná funkce, ve volbách do zastupitelstev a Evropského parlamentu kandidoval bez úspěchu. Ještě předtím byl mluvčím bývalého prezidenta Václava Klause.
Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem kde probral sestavování vlády i Filipa Turka. (20. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Macinka se narodil 18. srpna 1978 v Břeclavi. Na pražské soukromé univerzitě CEVRO vystudoval politologii a mezinárodní vztahy, magisterský titul získal v roce 2013. Stojí v čele strany Motoristé sobě.

PŘEHLEDNĚ: Babišův seznam ministrů. Kdo je kdo ve vznikající vládě

Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Macinka je kandidátem vznikající koalice na post ministra zahraničí.

Původně se ucházel o křeslo ministra životního prostředí, což vyvolalo protesty i odpor několika set vědců, kteří poukazovali na Macinkovo popírání klimatické krize a údajnou nekompetentnost. Ve snaze vyhovět prezidentovým námitkám proti hlavní tváři Motoristů Filipu Turkovi si posty prohodili.

Politická kariéra

V politice se angažuje od května 2022, kdy převzal zanikající Stranu nezávislosti České republiky a stal se jejím předsedou. Pod novým názvem Motoristé sobě (AUTO) ji transformoval do současné podoby a neúspěšně kandidoval do zastupitelstva hlavního města Prahy.

O dva roky později kandidoval na čtvrtém místě společné kandidátky Motoristů a hnutí Přísaha Roberta Šlachty ve volbách do europarlamentu. Křeslo nezískal, díky preferenčním hlasům se stal třetím náhradníkem.

Do poslaneckých lavic poprvé usedl v roce 2025 díky úspěchu ve sněmovních volbách jako lídr kandidátky Motoristů v Jihomoravském kraji. Ve Sněmovně je členem zemědělského výrobu a komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

Kroužení kolem politiky

V politickém prostředí se však pohybuje delší dobu. Už od června 2008 tvořil součást týmu tehdejšího prezidenta Václava Klause jako zástupce ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře.

S Klausem byl spojen i po jeho konci ve funkci – od roku 2017 působil v Institutu Václava Klause, do října 2025 byl jeho mluvčím. Role se vzdal v souvislosti se zvolením do Poslanecké sněmovny.

