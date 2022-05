Klausův muž žene Rychetského k soudu. Za výrok o napojení exprezidenta na Rusko

Soudci Ústavního soudu mají imunitu, s jejich trestním stíháním musí souhlasit Senát. Pokud senátoři souhlas nevydají, nemůže být ústavní soudce po dobu svého mandátu stíhán. Pavel Rychetský v SMS zprávě napsal ČTK, že se k záležitosti nebude vyjadřovat.

Trestní oznámení Macinka podal v pátek na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 4. Vadí mu Rychetského vyjádření z rozhovoru na rádiu Frekvence 1 z 26. dubna. Rychetský se vyjadřoval na dotaz moderátora, zda mu vadí některá vyjádření Klause nebo expremiéra Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s děním na Ukrajině. Rychetský řekl, že výroky Klause nebo Babiše nepovažuje za vhodné jakkoli komentovat. „Dokonce jsem získal pocit, že ať přímo nebo nepřímo je ten Institut Václava Klause patrně z ruské strany nějak podporován finančně, a nepochybně hraje tedy roli, jak bych to řekl, stejnou jako ti ruští trollové, to znamená podpory něčeho, co je tak hanebné a barbarské, že si to skutečně nezaslouží žádným způsobem se snad tím vážně zabývat,“ řekl. Na dotaz moderátora, zda tím myslí přímo Klause, odpověděl, že ano.

Rychetský tím podle Macinky uvedl o Klausovi a jeho kanceláři nepravdu o finanční podpoře z Ruska. Tím se, míní Macinka, dopustil trestného činu pomluvy, za což by mu v případě odsouzení hrozily až dva roky vězení nebo zákaz činnosti. Macinka se zároveň domnívá, že se Rychetský mohl slovy o Klausovi a o jeho údajné podpoře „něčeho, co je tak hanebné a barbarské“ dopustit trestného činu křivého obvinění.

Macinka odmítl, že by byl institut finančně podporován subjektem z Ruska. V textu trestního oznámení uvedl, že Klaus ruskou agresi odsoudil a neexistuje žádný důkaz, že by ji zlehčoval. Rychetský proto podle něj účelově použil lež. Zároveň podotkl, že Rychetského vyjádření vzhledem k jeho postavení lidé nevznímají jako „názorový komentář“, ale jako informaci nebo jako „potvrzení určité skutečnosti Ústavním soudem“.

Macinka řekl, že Klaus o podání trestního oznámení ví. „Prezidenta Klause jsem o svém záměru podat trestní oznámení na předsedu Ústavního soudu informoval, ale obsah tohoto oznámení jsme spolu nekonzultovali. Učinil jsem to čistě jako soukromá osoba, kterou výroky Pavla Rychetského v rádiu nesmírně pobouřily,“ uvedl.

Bývalý prezident Klaus se k dění na Ukrajině vyjádřil několikrát, 24. února, v den, kdy Rusko na Ukrajinu zaútočilo, mimo jiné uvedl, že „napadení suverénní země je neakceptovatelné a je potřeba jej odsoudit“. V rozhovoru pro Frekvenci 1 v dubnu označil válku na Ukrajině za zločin, tragickou chybou, řekl, že ji nelze ospravedlňovat.

Na dotaz, jestli odsuzuje chování Ruska, když vidí třeba záběry z Buče nebo z Mariupolu, uvedl, že se neživí tím, že by „sledoval tyhlety obrázky“. „A prostě určitě jsou tragické. Na druhé straně by bylo dobře vědět, co z toho je skutečně autentická fotografie a záběr a co z toho nastylizovaná propaganda“, uvedl. „Prostě válka je zlo. A to všechno, co se děje, je doprovodný, nevyhnutelný jev, součást každé ze všech válek, které se zatím v historii lidstva děly,“ dodal Klaus.

Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) v pátek uvedla, že existují nezvratné důkazy o tom, že ruská vojska v okolí ukrajinské metropole Kyjeva spáchala válečné zločiny. Organizace vedla rozhovory s desítkami obyvatel v obci Buča a dalších místech, kde se po odchodu ruských jednotek našly masové hroby. Rozhovory a fotografie zveřejnila AI ve zprávě s názvem „Už se nevrátí“.