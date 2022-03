Klaus: Medaili od Putina nevrátím, leda na popravišti. Jsem proti rusobijství

Tehdejší prezident Klaus Puškinovu medaili dostal v roce 2007 jako vůbec první Čech. Obdržel ji tehdy z rukou ruského velvyslance Alexeje Fedotova na Pražském hradě společně s Puškinovým románem Evžen Oněgin.

Klaus tehdy prohlásil, že ocenění je potvrzením dobrých česko-ruských vztahů, které „opět nalézají svoji normálnost“. Velvyslanec Fedotov zase ocenil Klausovu znalost ruštiny.

Klaus však pro Lidovky.cz řekl, že stejně jako Nohavica odmítá návrhy, že by měl medaili po ruské invazi na Ukrajinu vrátit.

„Považuji za dětinské tuto medaili demonstrativně někomu vracet. To je něco, k čemu bych se nesnížil. To bych musel být veden na popraviště, abych něco takového eventuálně mohl udělat. A není to žádná Putinova medaile. To je medaile Puškinova,“ konstatuje bývalý prezident Klaus v rozhovoru pro Lidovky.cz.

„Ocenění nevymyslel Putin“

Vyznamenání uděluje ruský prezident Putin. Kreml jím oceňuje osobnosti, které se významně zasloužily o šíření a studium ruštiny, uchovávání kulturního dědictví a sbližování různých kultur a národů.

„Já jsem ji také jako Puškinovu medaili dostal. Za druhé nevymyslel ji Putin, ale jeho předchůdce Jelcin. Takže to není žádný Putinem vytvořený řád nebo něco takového. Za třetí to není medaile ruského prezidenta, ale Ruské federace,“ podotkl Klaus k vyznamenání, které inicioval tehdejší ruský prezident Boris Jelcin v roce 1999 u příležitosti dvoustého výročí Puškinova narození a jehož udělení vždy musí stvrdit ruský prezident.

Ten současně odmítl “triviální hříčky s tím udělením“. „A zejména odmítám i dnes existující laciné rusobijství a odmítám šmahempopírání ruské kultury a všech podobných věcí,“ doplnil Klaus.