POLITICKÝ DIÁŘ: Zelený pošuk a děravá paměť ministra Výborného

Lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný si v roce 2022 koupil byt v Pardubicích. Do majetkového přiznání ho ovšem neuvedl, učinil tak až s ročním zpožděním. Serveru Seznam Zprávy řekl, že na to zkrátka zapomněl. „Bylo to opomenutí. Nic za tím nehledejte,“ konstatoval. No jasně, to přece všichni známe – koupíte si byt a zkrátka na to tak nějak zapomenete. Úplně běžná věc, nic za tím nehledejme…