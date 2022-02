Klaus káral před velvyslancem kritiky Číny za „zbytečné předsudky“

O výsledku schůzky informoval Petr Macinka z Institutu Václava Klause. Klaus s Čangem podle Macinky mluvili o česko-čínských vztazích, o mezinárodní situaci a o jejich perspektivách.

Podle Klause je v zájmu České republiky udržovat s jednou ze světových velmocí oboustranně prospěšné a normální partnerské vztahy. „Předpokladem takových vztahů je otevřená a trpělivá výměna názorů nezatížená zbytečnými předsudky a domácím politikařením. Týká se to i témat, na která máme rozdílné názory,“ řekl po setkání Klaus.

Podle Macinky Klaus i čínský velvyslanec zastávají názor, že umělé vyvolávání nepřátelství nic pozitivního nepřinese. Vztahy s Čínou jsou nyní v centru pozornosti v souvislosti s pořádáním olympijských her. Některé západní země kvůli výhradám vůči porušování lidských práv odmítly na jejich zahájení vyslat své vysoké politické představitele.

Přidala se k nim i Česká republika, vláda svého zástupce do Pekingu nevyslala. K politickému bojkotu olympiády již dříve vyzvali i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zeman s tím nesouhlasí. Televizi CNN Prima News řekl, že pokud by byl zdráv, na zahájení her by zřejmě odletěl.

Čang končí na čínské ambasádě po asi třech a půl letech. Zeman od něj přijal pověřovací listiny v polovině září 2018. Ve funkci nahradil ambasadorku Ma Kche-čching.

Do povědomí veřejnosti vstoupil například na počátku roku 2019, kdy ho tehdejší premiér Andrej Babiš obvinil, že lhal o jejich předvánoční schůzce týkající se varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Viditelný byl také v době, kdy Česko v Číně kupovalo ochranné pomůcky v souvislosti s koronavirovou pandemií.

V souvislosti se svým odchodem z čela diplomatické mise se Čang nyní loučí s lidmi, se kterými v Česku spolupracoval. Rozlučková bude pravděpodobně i schůzka se Zemanem, která se podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka uskuteční ve středu na Pražském hradě.