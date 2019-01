Čínský velvyslanec o naší schůzce lhal, řekl Babiš v souvislosti s Huawei

Předseda vlády to v neděli řekl v České televizi. Premiér se nevyjádřil, zda bude po velvyslanci požadovat omluvu. Jednat s ním nyní bude ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). O varování NÚKIB bude v pondělí jednat vláda. Od úřadu bude chtít získat odpovědi na některé otázky.

Babiš se s čínským velvyslancem sešel v Průhonicích, kde přijímá soukromé i pracovní návštěvy. Babiš tudíž k němu „nešel na kobereček“, jak tvrdila některá média. O schůzce informovala čínská ambasáda. V prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se „nezakládá na skutečnosti“, mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje. Ambasáda dodala, že bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb.

Andrej Babiš s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem.

Babiš již velvyslance za vyjádření ambasády kritizoval na konci prosince, kdy uvedl že Čang Ťien-min komentoval schůzku nezvyklým způsobem.

„Žádnou chybu Český stát neudělal. Velvyslanec velice nestandardně uveřejnil něco z té schůzky. Česká vláda tento problém nedořešila, já se nemám za co omlouvat,“ popsal. „My samozřejmě vnímáme bezpečností riziko těchto technologií a zařídíme se tak, aby bezpečností infrastruktura Česka nebyla nikdy ohrožena,“ dodal Babiš.

Ťok neumí své výsledky prodat

Babiš se také vyjádřil k dalším otázkám. Ohledně dopravy řekl, že problém šéfa příslušného resortu Dana Ťoka je, že neumí prodat své výsledky. Jeho vláda prý v oblasti dopravy dosáhla mnoha úspěchů.



V programovém prohlášení se vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM zavázala, že do roku 2021 zprovozní 210 kilometrů dálnic. Podle České televize však zatím celkem postavila jen 42 kilometrů nových dálnic.

„Myslím, že je to vůči ministrovi velmi nespravedlivé, že jsme celé Vánoce slyšeli, že otevřel jen 3,7 km nových dálnic,“ komentoval premiér Andrej Babiš v neděli v České televizi.



Podle Babiše je potřeba si vzpomenout, za jakých podmínek ANO v roce 2014 začínalo. „Je důležité, aby lidi věděli, že průměrný věk výstavby dálnice je 13 let,“ dodal. Zodpovědnost za to prý nese bývalý ministr dopravy Vít Bárta.

„Nikdy v historii Česka se tolik nestavělo a tolik neinvestovalo jako teď, za našich vlád. A nikdy se nestalo, že nebyly peníze,“ uvedl.

Kontrakt na výstavbu dálnice D1 si prý Babiš prověří. Bude se mimo jiné ptát, proč nebyla v záloze jiná firma. „Ten úsek D1 skutečně nezvládli, nechám si to prověřit,“ doplnil.

To, že se vládě nepodařilo implementovat opatření, která v kampani z roku 2013 slibovala, jako například daňové slevy za zaměstnávání vysokoškoláků, Babiš vysvětlil tím, že se změnila situace. „Porovnáváte spot z roku 2013, ale my jsme v roce 2019,“ uvedl. Daňové úlevy dnes podle něj nejsou zapotřebí.

Nový zákon o dani z příjmu je podle Babiše připravený. „Je to napsáno a teď je otázka, jestli my budeme chtít rušit daňové výjimky,“ řekl. Kdy se zákon dostane do Sněmovny Babiš zatím neví.