Šanci ČSSD dávají dvě nové výrazné tváře, ministři Maláčová a Petříček

Maláčová to dokázala za necelého půl roku, Petříček to zvládl za necelé tři měsíce. Ve vládě Andreje Babiše přitom ani jeden nebyl od začátku. Ještě jedna věc je spojuje, oběma je jen 37 let. ČSSD nyní může doufat, že oba pomohou i vzestupu celé strany.

„Dnes ve vládě jsou hlavní spory mezi ministryní financí Alenou Schillerovou a mezi ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou,“ řekl iDNES.cz premiér Andrej Babiš. Vyměňují si podle něj názory na různé návrhy, které mají rozpočtové dopady. Vyplývá to jednak z funkcí, které obě zastávají, ale také z toho, že Maláčová je ve vládě velmi aktivní.

Pomohlo jí i načasování nástupu do funkce. Pár dnů poté byla jako ministryně loni v srpnu u toho, když prošlo zvýšení základní výměry důchodů v průměru o více než 900 korun a k tomu navíc tisícovka pro seniory nad 85 let.

„Na vládě jsem dnes spolu s kolegy z ČSSD bojovala za vyšší platy pro státní zaměstnance. Vyjednali jsme 3 miliardy! Peníze půjdou těm, kteří si je opravdu zaslouží, protože dělají důležitou práci za nízké platy.

Například pečovatelky v domovech pro seniory si více peněz zaslouží!“ mohla se pochlubit o pár dnů později na Twitteru. V říjnu jí Sněmovna kývla na proplácení prvních tří dnů nemoci a ve vládě pak i zvýšení minimální mzdy od ledna o 1150 korun na 13 350 korun. Jen při přetahování s ministryní financí Schillerovou za ANO musela ustoupit o zvyšování rodičovského příspěvku, který o 80 tisíc korun vzroste na 300 tisíc až od roku 2020. Hned na první jednání vlády letos se příští týden vrátí s požadavkem na zvýšení životního a existenčního minima.



„Musím přiznat, že paní ministryně Maláčová je jedna z nejaktivnějších ministryň práce a sociálních věcí, kterou si z posledních let pamatuji,“ pochválil ji v Týdnu šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula, zatímco kritici její sociální politiky založili na Twitteru parodický účet Jana Venezuela Maláčová. A to v narážce na politiku bývalého venezuelského lídra Huga Cháveze.



Šéf ČSSD Jan Hamáček je s Maláčovou velmi spokojen. Chce ji na březnovém sjezdu strany dostat do vedení sociální demokracie a Maláčová už sbírá krajské nominace. „Řeknu jedno jméno, které bych tam rád viděl, a to je Jana Maláčová, protože ji pokládám za novou tvář sociální demokracie. Je to velmi významná politička, která ztělesňuje hodnoty sociální demokracie tím, jak je založená, co dělá, co si myslí,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Hamáček. Připomíná, že když nastupovala do funkce, tak slyšel, že to je „nějaká úřednice z ministerstva“, kterou nikdo nezná.

Petříček, ministr, který pije krev Zemanovi i komunistům

Tomáš Petříček, druhá z komet sociální demokracie, se ve vládě začal výrazně projevovat také hned po svém nástupu. A to tak, že se proti němu záhy začali bouřit komunisté a jako terč si ho vybral i prezident Miloš Zeman.

Petříčkem vedené ministerstvo zahraničí v tiskovém prohlášení označilo blokování plavby Kerčským průlivem ze strany Ruska za hrubé porušení mezinárodního práva. Vyzvalo také k propuštění zajatých ukrajinských lodí i námořníků. Na sociálních sítích sklidil Petříček aplaus za to, že se jasně staví na stranu Ukrajiny.

„Česká republika anexi Krymu neschvaluje, neuznává a nepodporuje, což je oficiální stanovisko české vlády,“ uvedl také Petříček, když kritizoval, že Babišův syn byl s vědomím premiéra na Rusy anektovaném Krymu, kvůli čemuž byly na Rusko uvaleny mezinárodní sankce.

„Česká diplomacie v čele s ministrem zahraničí Petříčkem je příliš podbízivá cizím zahraničním zájmům a zájem České republiky ji příliš nezajímá,“ zaútočil na ministra zahraničí na konci listopadu výkonný výbor komunistické strany.



„Jeden den má stanovisko a druhý den má o 180 stupňů jiné. Já řekl panu premiérovi, že má názor podle toho, s kým mluví, ne vlastní,“ uvedl také později šéf KSČM Vojtěch Filip. Petříček podle něj nedodržuje slib, že bude nezávislý na europoslanci Miroslavu Pochem z ČSSD, jemuž dělal asistenta.



„Dělá hrubé chyby,“ vytkl Petříčkovi ve svém pravidelném pořadu v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. „Když tam nemáte profesionála, ale člověka, který dělá hrubé chyby, který nezná význam Itálie v Evropské unii, který nezná význam Maďarska ve Visegrádské čtyřce, no tak musím jenom zakroutit hlavou, usmát se a politovat ministerstvo zahraničí,“ vytkl mu údajné vyškrtnutí Maďarska ze seznamu prioritních zemí české zahraniční politiky.



„To, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, je i důsledkem toho, že jsme pevně ukotveni v bezpečnostních strukturách EU a NATO,“ říká Petříček a jasně pojmenoval, proč ho mají jako terč právě komunisté. „Jeden z důvodů, proč komunistická strana není součástí této koalice, je, že na některých tématech v oblasti zahraniční politiky se prostě s koalicí ANO a ČSSD neshodne,“ řekl v rozhovoru pro ČT Petříček.

Neváhal se ohradit proti nápadu svého stranického kolegy, exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, že by Česko mělo stahovat vojáky z Afghánistánu. „Stále je řada důvodů, proč bychom měli v Afghánistánu zůstat. Je to i kvůli naší bezpečnosti, můžeme zamezit šíření obchodu s drogami, můžeme zabránit další migrační vlně z regionu. Jsou to věci, které mají přímý dopad na českou i evropskou bezpečnost,“ řekl Petříček.

Hamáček je s ním spokojen a nepadá v úvahu, že by právě ministr zahraničí mohl být mezi těmi, jichž by se mohla dotknout rekonstrukce vlády, o níž premiér Babiš uvažuje, že ji provede. A to i když by si to komunisté nebo prezident Zeman přáli.

„Možná by bylo zajímavé, kdybyste se podíval na mé vyjádření, když pan Petříček nastupoval do funkce, kdy přesně padaly argumenty, že to je nějaký asistent pana Pocheho a že nemá vlastní názor. Já jsem už tehdy říkal, že může překvapit. Jsem jak za Tomáše Petříčka, tak za Janu Maláčovou rád. Za nové a čitelné tváře ČSSD,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Hamáček.