Na D1 hrozí průšvih každým okamžikem, situace může ukončit kariéru ministra

Zadruhé Ťok slíbil, že z dálnice vyhodí pomalou stavební firmu, která ještě v prosinci na Vysočině pracovala na zúžení dlouhém čtrnáct kilometrů. Dálnice se pak zase rozšíří a nebezpečné omezení na zimu zmizí. Druhý slib se zatím podařilo splnit jen „kosmeticky“, vlastně z většiny ještě ne.



Ve středu brzy ráno bylo u Větrného Jeníkova větrno a kluzko. Sníh se sypal na dálnici, která je pořád zúžená a pořád vypadá jako staveniště. Kdyby se tam stala nehoda, pořád budou mít policie a sypače problém odklidit sníh, protože se skrz kolonu nedostanou dopředu.

Odstavný pruh v pravém slova smyslu tam chybí, protože se používá pro běžnou jízdu. Vtip je v tom, že silničáři sice stavební firmě rozestavěnou dálnici odebrali, ale úzké koridory rozšířili sotva o metr. Pořád jsem tak musel dávat pozor na dočasnou žlutou čáru, která ale na mokré vozovce a pod sněhem skoro nebyla vidět.

Ministr Ťok měl štěstí, že na nejsledovanější D1 ve středu žádná nehoda provoz nezastavila. Zvláště když o den dříve premiér Andrej Babiš zopakoval výhrůžku: Pokud Ťok nepřitvrdí, bude odvolán.

Sněhová kalamita však ochromila jiná místa Česka. Uzavřela lyžaři využívanou silnici na Boží Dar a na Klínovec a následná dopravní nehoda i hlavní tah z Tanvaldu do Harrachova a na hranici s Polskem.

Dálnice, kde stále hrozí průšvih

Letos je to poprvé, kdy zůstává dálnice užší kvůli modernizaci i přes zimu. Doposud se vždycky dařilo práce včas přerušit a udělat zimní přestávku, takže řidiči měli k dispozici plnohodnotně širokou vozovku, tři pruhy včetně odstavného. Letos ne. Na užším úseku zůstává nejvyšší povolená rychlost 80 kilometrů v hodině, stejně jako v době, kdy se tam aktivně pracovalo. Ministerstvo dopravy však trvá na tom, že i ono prozatímní „kosmetické“ rozšíření zúžené, rozestavěné dálnice mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem mělo smysl.

„V první fázi před Vánoci se rozšířil úsek jak nejvíce to šlo, aby byl bezpečný pro provoz,“ vysvětluje mluvčí ministra Ťoka Jakub Stadler. A slibuje, že rozšiřování bude během ledna pokračovat. „Kde to půjde, budou se postupně odstraňovat svodidla a opravy dodělávat,“ dodává Stadler. Už zítra by měla začít demontáž mobilních svodidel na čtyřech kilometrech.

Nebude to lehké, protože uprostřed rozestavěné dálnice zbyly sněhem zapadané haldy hlíny a povalující se tam svodidla a různé trubky. Stadler nicméně slibuje, že na přelomu ledna a února už bude úsek Humpolec – Větrný Jeníkov v provozu bez omezení, „pokud to klimatické podmínky dovolí...“, doslova upřesňuje mluvčí.

Naopak slíbená značka zakazující jízdu kamionům v rychlém pruhu platí na více než třiceti kilometrech v nejhornatější části Vysočiny mezi Humpolcem a Jihlavou. „Byly vytipovány rizikové úseky na D1 na Vysočině, kde bylo v minulých dnech osazeno přechodné dopravní značení zakazující jízdu v levém pruhu pro vozidla nad tři a půl tuny,“ potvrdil nám před pár dny šéf republikové dopravní policie Tomáš Lerch. A v čase, kdy jsem na zúženém úseku byl, žádný kamion zákaz neporušil.

Stotřicítkou i za sněhu

Ťok a policie však určitě nemohou za všechno. Když jsem ve středu vyrazil z Prahy, hustě sněžilo a byl jeden stupeň pod nulou. Moderátoři rádia na Vysočině varovali, že dálnice je kluzká. Jel jsem 80, maximálně 90 kilometrů v hodině z obavy, že mohu dostat smyk.

Se svou devadesátkou jsem byl ale beznadějně nejpomalejším „šnekem“ na D1. Předjelo mě nejen malé autíčko s roztomilou značkou na přání, ale také kamion s plzeňským pivem. Na dálnici se i teď jezdí stotřicítkou a rychleji – sníh nesníh. Nějaké omezení rychlosti za mokra by tu asi nebylo marné, ale o tom se zatím neuvažuje.

Pozitivní naopak je, že tolik pluhů a sypačů najednou snad ještě na D1 nikdy nejezdilo. Ačkoli sníh na asfaltu zatím sám roztával a nebylo nutné ho shrabovat, silničáři solili jako o život. A i když jsem ve středu na cestě z Prahy do Jihlavy a zpátky žádnou nehodu ani kolonu nepotkal, jedno auto bouralo o kus dál směrem na Brno na 129. kilometru. Tam už je však odstavný pruh k dispozici a auto mohlo stát na krajnici, aniž se tvořila fronta.

Pozornost se ve středu navíc soustředila na jiné úseky, kde silničáři na rozdíl od D1 nápor sněhu nezvládali. Správci komunikací tak museli kvůli sněhu a uvíznutým kamionům dočasně některé silnice uzavřít. Kromě hlavního tahu z Tanvaldu do Harrachova a do Polska to postihlo třeba silnici z Lanškrouna směrem na Moravu nebo cestu z Liberce do Raspenavy přes Jizerské hory.

Sázka na ministra

Největší hromadná nehoda, při níž bouralo 231 aut najednou, se na D1 stala už v roce 2008.Dálnice se modernizuje od roku 2013. Přesto až nyní může tato zásadní komunikace sama o sobě poprvé znamenat konec kariéry ministra dopravy.

Loni 12. a 13. prosince se na ní vytvořila po sněhové kalamitě rekordní kolona, v jednom směru dlouhá 20 kilometrů a v druhém dokonce 35 kilometrů. Řidiči v ní tam uvázli na sedm až čtrnáct hodin. Důvodem byl právě onen průjezd úzkým zúžením u Větrného Jeníkova, protože stavební firma Geosan nestihla termín.

V druhé polovině měsíce ministerstvo uvalilo na dálnici „nucenou správu“ a staveniště firmě odebralo. Teď se snaží úsek nějak zprovoznit. Dálnice se stala tématem i v parlamentu a ministr dopravy si určitě nepomohl dnes už zlidovělým výrokem „doufali jsme, že nepřijde kalamitní sníh, bohužel přišel“.

Ve středu sázková kancelář Chance vypsala sázku na to, jestli bude Ťok ve funkci ještě na Prvního máje. Na jeho odchod je možné si vsadit v kurzu 1,46:1 a na setrvání ve funkci 2,50:1. Bookmakeři mu tedy moc nevěří.

