Stuchlík chce do vedení ANO. Za předsedu se nestydím, píše členům hnutí

„Přes Vánoce v kruhu rodiny jsem měl konečně čas trochu zpomalit, zhodnotit uplynulý rok a rozhodnout se, jak dál. Pro ty netrpělivé hned konstatuji, že jsem se rozhodl bojovat,“ začíná svůj dopis Stuchlík.

Z miláčka médií se ze mne stal přes noc podezřelý týpek...

Pražské ANO dnes podle něj není pro zbabělce, kteří se bojí jít s kůží na trh. „Znám to velmi dobře. Z respektovaného podnikatele a finančníka, z miláčka nezávislých médií, se ze mne stal přes noc podezřelý týpek, co přešel na druhý břeh a co pomáhá tomu Babišovi. Tisíce vytvořených pracovních míst, levnější hypotéky nebo pomoc klasické hudbě - vše je zapomenuto. Odteď jsi ten Babišův ksicht, Petře. Co se divíš, že po Tobě jdeme?!? Mnohokrát jsem si tuto větu vyslechnul,“ popisuje Stuchlík, co se mu podle něj přihodilo.

Babišův tah s podnikatelem, kterého prosadil do čela pražské kandidátky hnutí, ale nevyšel. ANO v hlavním městě dostalo hlasy jen od 15,37 procenta voličů a spolu s ODS skončilo v opozici, když koalici ustavili Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a hnutí STAN s podporou lidovců.

„Primátorku semlely vnitřní boje, zákulisní boje o koryta však novou tvář nepřinesly,“ hodnotí s odstupem času situaci v Praze Stuchlík, který měl podle Babišova plánu nahradit bývalou primátorku Adrianu Krnáčovou.

Vidím ty, co moc nezvládli a kmotrovatí, píše Stuchlík

V prosinci se rozhodl vstoupil do ANO. „Úspěch mého podnikání spočíval v dlouhodobosti - Fincentrum jsme s Martinem postavili za 18 let. Poznám dobré lidi, na nichž se dá stavět. V pražském i mimopražském ANO je jich mnoho. Jasně, často vidíme právě ty, co nově nabytou moc nezvládli a trochu nám kmotrovatí. Zákulisní hráče, chytré malé alibisty. To potká každou stranu, každého, kdo musí přežít svůj úspěch,“ píše Stuchlík v dopise, který se podařilo iDNES.cz získat.

„Věřím, že jsem vám dokázal, že jsem pro vás připraven tvrdě pracovat. Že se nebojím jít s kůží na trh. Že se nestydím za své názory, že se nestydím za své hnutí, že se nestydím za našeho předsedu,“ píše Stuchlík a svůj dopis končí sdělením, že bude v únoru kandidovat do předsednictva hnutí ANO.

Zatímco o zvolení Babiše do čela hnutí nikdo nepochybuje - nemá totiž ani soupeře - zajímavější může být boj o místa za ním. Už na pozici prvního místopředsedy je kandidátů víc. Kromě šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.