Ťok: Rychleji by dálnice stavěl jen superman, věci ze stolu si nebalím

Tento rozhovor vychází v sobotu a dost možná ho budou číst řidiči, kteří kvůli sněhu a novým pracím uváznou v koloně na dálnici D1 a budou si tak krátit čas. Co byste jim vzkázal?

Zaprvé si nejsem úplně jistý, že tam uváznou, a doufám, že neuváznou. Protože počasí by nemuselo být takové. Ale hlavně bych chtěl řidičům poděkovat, že jsou trpěliví a rozumějí tomu, že se dálnice opravit musí. Bohužel se nám jeden úsek nepovedl, respektive nepovedl se výběr dodavatele, který během stavby zkrachoval.

Teď jsou všichni opoziční politici chytří, jak jsme to mohli celé vyřešit už na podzim a tu firmu dávno vyhodit. Nikdo nedomýšlí, že vyhozením firmy se problém neřeší, ale začíná. Stejný či ještě větší problém by nastal i s tím vyhozením. Prostě když nic neděláte, tak se vám žádný problém nestane. Jestliže intenzivně opravujete, stát se může. Pak děláte vše pro to, aby se vyřešil. Co se stalo 12. prosince, to byla kalamitní situace, které se na dálnici opakují pravidelně a byly tam vždy.

Pokaždé se hájíte, že jste firmu nemohli vyhodit, ač bylo zjevné, že termín nesplní, s tím, že jste si na to museli počkat. Bylo ale evidentní, že se to nestihne. Neměli jste tedy v tu chvíli dohodnout, ať práce ukončí, odstranit betonové zábrany a rozšířit pruhy, aby byla doprava plynulejší?

To je velmi dobrý. Akorát to nejde, když máte v silnici díry. Říkali jsme jim, že chceme dálnici uvolnit, aby se dalo jezdit ve všech pruzích. Ale když tam máte díru, která není zasypaná, a nemáte nikoho, kdo by ji zasypal, protože se ta firma rozpadla, tak jak to máte udělat? Představa, že na podzim vyhodím firmu, za pár týdnů najdu jinou, ta to rychle spraví a vše bude v pořádku, je prostě iluzorní.

Neříkejte, že nešlo zasypat ty největší díry a zábrany odstranit.

Sanace se samozřejmě s tou firmou domlouvala. Ale když nesplnili ani termíny, které nám svatosvatě slíbili, tak mi řekněte, co jsem měl udělat? Líbí se mi kritika, když někdo řekne, že to bylo uděláno špatně a dalo se to provést jinak. Nikdo ale neřekne jak. Ano, také jsem měl obavy, že ta firma může být problematická. Ale pamatuji si na pár politiků, kteří za mnou chodili, proč nechci dát práci těm geniálním italským firmám, když mají tak báječné dálnice. Byl za mnou i s panem Babišem italský velvyslanec, debatovali jsme to na všech úrovních. Přes pečlivé kontroly se ale nakonec ukázalo, že to konsorcium nebylo funkční. Bohužel.

Premiér vám vytkl, že jste příliš měkký na podřízené. Odpověděl jste, že máte jiný manažerský styl a nejste na lidi zvyklý řvát. Babiš na podřízené řve?

Ale já nejsem měkký. Na ministerstvu i jinde jsem prokázal, že dovedu být hodně tvrdý. Nicméně nemám potřebu svoji tvrdost okázale ukazovat před médii, aby bylo vidět, jaký jsem borec. Ale možná to dělám špatně. Protože mám pocit, že v politice je mnohem důležitější, co se o vás píše, než co uděláte. Na to možná zapomínám. Udělala se tu řada dobrých kroků, ale ty nikoho nezajímají.

Řve Babiš na podřízené?

Podívejte, já nemám potřebu říkat, jak jsou všichni neschopní a úředníci nic nedělají, protože si myslím, že to není pravda. Nechci se popasovávat s tím, jestli pan Babiš na někoho řve, nebo ne. Každý se chová emotivně nějak jinak. V mém naturelu není řvát.

V jakém jste rozpoložení? Už přemýšlíte, jak si sbalit věci z kanceláře?

Pracuji. A jestli má někdo pocit, že bych tady neměl být, tak by mi to měl přijít říct. Dokud se to nestane, tak nemám pocit, že bych měl chodit někam brečet. Samozřejmě se mohu svobodně rozhodnout, zda mi to za to stojí, nebo ne. Ale já tady nepracuji pro Andreje Babiše, nýbrž pro občany České republiky. A z reakcí občanů nemám pocit, že by mi říkali: Ťoku, vypadni! Myslím, že oceňují, co jsem udělal, a mnozí mi to dávají docela příjemným způsobem najevo. Na ulicích mi fakt nikdo nenadává.

Vraťme se na D1. Její modernizace začala v roce 2013, hotova měla být letos. Teď to odhadujete na rok 2021, přitom zbývá 70 kilometrů dálnice. Řada dopravních expertů je přesvědčena, že se to nedá stihnout…

A proč ne? Já se o tom bavil s dopravními experty z firem, co to staví. Když se podíváte, že se každý úsek staví dvě sezony, tak se to stihnout dá. Jestli někteří dopravní experti říkají, že to nebude, tak se možná chtějí zviditelnit. Pokud se nestane nic zcela zásadního, tak myslím, že se to stihnout dá.



Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se za vašeho působení (2015-2018) postavilo 38 kilometrů dálnic, ale loni jen 3,6 kilometru. To není mnoho. Je vám vytýkáno, že oproti všem deklaracím stavíte málo. Co vy na to?

To mě šokujete. NKÚ říká, že jsme neotevřeli nové úseky dálnic. Rád bych řekl zásadní věc: jestli máte otevřít nějakou stavbu, musí ji někdo zahájit. Zkuste se podívat, kdo naposledy zahajoval stavby. Byl to Vít Bárta, protože mu je podepsal už Aleš Řebíček. Ale od doby pana Bárty, což je rok 2010, se nezahájila jediná stavba, kromě tří úseků dálnice D1 za Zbyňka Stanjury. Tak co jsem měl otevírat?

Zprovoznili jsme třeba dálnici D11 a já mám dokonce zprovozněny úseky, které jsem si sám zahájil. Protože nikdo přede mnou nezahajoval. A dneska se ode mě chce, ať za tři roky uvedu do provozu x kilometrů dálnic. Fyzikální zákony se prostě nedají popřít. Sem můžete dát supermana, ale jestliže postaví úsek dálnice dlouhý šest sedm kilometrů dřív než za dva tři roky, tak je to opravdu superman.

Takže máte pocit, že stavíte dost a rychle?

Takto rychle a dost se podle mě nestavělo od revoluce. Přes léto dostávám kritiku, proč se tolik staví a opravuje, když se kvůli tomu pořád někde stojí. No, protože předtím se nestavělo a neopravovalo. A teď mi řeknete, že se nestaví. Přijde mi to jako v blázinci. Vím, že dopravě tady rozumí každý. Ale říkat, že se nestaví, to může opravdu jenom ignorant.

Čas od času se objeví zpráva, že zejména v Asii opraví celou dálnici za dva týdny. Proč tam to jde a tady ne?

To jsou trošku jiné věci. Viděl jsem, jak spravili dálnici za dva dny, protože tam měli celý úsek připravený a přesunuli ho tam. Ale nikdo k tomu neřekne, že se to tři čtvrtě roku až rok připravovalo vedle a jen se to nasunulo a upravilo.

My to neumíme?

Umíme. Ale máme si pro efekt připravovat dálnici vedle a pak ji tam přesunout, když to stojí zhruba trojnásobek, než když to děláte klasickým postupným způsobem? Myslím, že Česká republika tak bohatá není. Dělejme věci efektivně. Nikde na světě, ani u Číňanů, se dálnice nestaví rychleji. U nich jde jen rychleji příprava, protože tam strana a vláda rozhodnou, kudy dálnice povede, a s nikým se nebaví. U nás to může každý, kdo má zrovna chuť, blokovat a hledat důvody, proč zrovna tudy nestavět. Dnes máme rozestavěno 107 kilometrů nových dálnic na zelené louce, se silnicemi prvních tříd a modernizací D1 celkem 187 kilometrů. Takže tady se staví, jak se dlouho nestavělo. Téměř nemáme kapacity stavebních firem.

Sázkové kanceláře vypsaly kurzy na vaše setrvání ve vládě. Kurz na váš odchod je poměrně nízký 1,46:1, kdybyste si chtěl vsadit na to, že ministrem zůstanete, bylo by to v kurzu 2,5:1. Vsadil byste si na sebe?

To nemyslíte vážně. Kdybych chtěl vyhrát, mohu udělat krok, abych sázku vyhrál. Ale není to otázka, kterou bych se chtěl zabývat, nezlobte se.