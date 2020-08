Vystrčil cestou na Tchaj-wan podpořil separatisty, míní čínský velvyslanec

Předseda Senátu Miloš Vystrčil návštěvou Tchaj-wanu s delegací očividně podpořil separatistické síly. V prohlášení to uvedl čínský velvyslanec v Praze Čang Ťien-min. Takový akt je podle něj závažným zásahem do čínské suverenity a vměšováním do jejích vnitřních záležitostí. Velvyslance si v pondělí předvolal náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa.