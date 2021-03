Klaus volá po subjektu, jenž spojí nespokojené. Syn počítá s pomocí Trikolóře

„Je potřeba, aby nějaký jiný politický subjekt vstoupil prostě do hry, který by spojil všechny ty nespokojené. Vím, že to je strašně těžké utvořit, ale myslím, že by ty všichni, kteří to vidí kriticky podobným způsobem jako já, tak já myslím, že by měli najednou zapomenout na ty rozdíly, které mezi nimi samozřejmě nutně jsou,“ řekl bývalý prezident Václav Klaus v neděli v debatě na CNN Prima News.

Petr Macinka z Institutu Václava Klause pro iDNES.cz uvedl, že prezident dostává obrovské množství výzev, aby se více zapojil do politiky, ale připomněl, že jeho vystoupení v CNN Prima News bylo první po prodělané nemoci covid-19 a že šlo o obecnou výzvu ke spolupráci lidí nespokojených s opatřeními vlád.

Klaus bude podporovat hnutí svého syna

„Samozřejmě bude podporovat stranu svého syna. Říkal, že klidně sedne do auta, a když na to přijde, tak objede celou republiku. Ale to jestli bude kandidovat? Chápu, že byste potřeboval slyšet ano nebo ne, ale to já fakt nevím,“ řekl iDNES.cz Macinka.

Zapojit svého otce do volební kampaně by si přál jeho syn Václav Klaus mladší. „Prezident je odborným garantem Trikolóry pro zahraničí, ale členem, že by platil příspěvky, to není,“ uvedl v pondělí šéf Trikolóry. Na otázku iDNES.cz, zda by rád viděl svého otce i na kandidátce, opáčil: „ „Kandidátky se teprve tvoří a budeme o nich jednat 25. Března, takže ve hře je samozřejmě leccos. Nebudu mu hlavně nic vzkazovat přes noviny. Je starší 18 let a má pasivní i aktivní volební právo, takže určitě nějaké takovéto myšlenky budou na stole.“

Prospěje podle vás Trikolóře ve volbách podpora exprezidenta Václava Klause? celkem hlasů: 357 Ano 119 Ne 225 Nevím 13

Klaus mladší už dříve ohlásil, že jeho Trikolóra půjde na podzim do voleb společně se Stranou svobodných občanů a Stranou soukromníků. Zatím je ale podle průzkumů pod hranicí 5 procent, jejíž překročení je podmínkou nutnou pro zvolení uskupení do Sněmovny.

Exprezident Klaus také v televizi CNN Prima News mluvil, o možnosti, že by stanul v čele nějaké strany či hnutí. „Doufám, že nebude nic takového potřeba, že prostě nenechají stařičkého exprezidenta, aby se, aby se musel plést do parlamentní politiky, to já bych se v tom parlamentu zbláznil určitě.“

Klausova slova přišla šéfovi Pirátů legrační

Řekl také, že musí vzniknout alternativa k Pirátům a varoval, že s nimi u moci to může být ještě horší než dnes. Piráti by podle posledního průzkumu Kantar pro ČT i volebního modelu v koalici s hnutím STAN vyhráli volby.

„Zaznamenal jsem to. Mně to přišlo trochu legrační,“ reagoval pro iDNES.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš.