Je jako Kim či Lukašenko, odmítl Hamáček Klausovy protivládní výroky

„Drtivá většina světových politiků bere hrozbu koronaviru vážně a naslouchá doporučení odborníků. Pak je zde malá skupina těch, kteří hrozbu bagatelizují,“ uvedl ve středu Hamáček na Twitteru.

Do skupiny s Klausem zařadil politiky označované často za diktátory, jakou jsou prezidenti Běloruska Alexander Lukašenko, Brazílie Jair Bolsonaro, Turkmenistánu Gurbanguly Berdymuchamedov anebo severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Klaus v rozhovoru mimo jiné řekl, že ho „děsí opatření“, která dělá pod Hamáčkovým vedením Ústřední krizový štáb. Obvinil vládu z blahosklonného postoje k následkům pro obyvatele nejen z ekonomického hlediska, ale i „společenského žití“.

„(...)květnová fáze už by měla být vzpoura davů. Lidé už by opravdu měli říct dost, a je načase, aby to řekli,“ uvedl v rozhovoru. Dodal, že se blížíme k manifestacím v ulicích. Že by se mohl postavit do čela takové vzpoury, jednoznačně nevylučuje, neví však, zda by měl podporu dostatečně velké skupiny občanů.



„Až se dostaneme do postkoronavirové éry. Kolik věcí, zákazů už nám zůstane navěky?“ ptal se. Klaus označil za varovné, „jak společnost bez povzdechnutí přijala sledování občanů digitální technologií a nikdo neprotestuje“.

„Nevím, jestli jsou roušky opravdu tou geniální obranou. Já to v nich ještě chviličku přežiju, ale myslím, že už dlouho ne. Ale jestli přežije naše společnost jako celek a jestli to přežije její ekonomika, to mám strach, že ne,“ podotkl také bývalý prezident.