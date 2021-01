Kmotr Benda asi slavil sám. Všichni hosté tvrdí, že v hotelu byli pracovně

Večírku v hotelu Prince de Ligne se účastnil mimo jiné expremiér Jiří Paroubek, vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička či hokejista a politik Jiří Šlégr se svou partnerkou Lucií Královou, bývalou Miss ČR.

Přestože dohromady mezi sedmou až osmou hodinou večer vešlo do hotelu přibližně patnáct lidí, podle jejich vysvětlení se zdá, že došlo k zázračné shodě náhod.

Jiří Paroubek Na oslavě být nemohl, protože pět let nepije alkohol

Paroubek účast na večírku popřel a uvedl, že se společností Petra Bendy má dlouhodobou smlouvu o spolupráci. V sobotu v 18 hodin měl mít schůzku s ředitelem a účetním této společnosti.

„P. Benda měl večer oslavu 50. narozenin v kruhu rodinném, já jsem mu krátce poblahopřál. Protože práce trvala zhruba do 20 hodin, zůstal jsem do druhého dne v hotelu, to jsem ostatně předem plánoval,“ uvedl pro iDNES.cz s tím, že řeči o účasti na večírku se ho dotýkají, protože už pět let nepije alkohol.

Jiří Paroubek dorazil do teplického hotelu Prince de Ligne, který měl být podle vládních nařízení zavřený. Zde nemá roušku, což však na daném místě ani nemusí. (23. ledna 2021) | foto: Tilen Vajt/Ladislav Křivan

Milan Hnilička Alkohol nepil a vykoupil se 50 tisíci

Vládní zmocněnec pro sport a poslanec Milan Hnilička podle svého vyjádření v hotelu nepil alkohol, po večeři a pár pracovních schůzkách řídil domů.

V pondělí dopoledne však sdělil, že udělal chybu, omlouvá se a je připraven nést následky. Poté se pokusil vykoupit vzhledem ke svému průměrně 180tisícovému platu poměrně nízkou částkou 50 tisíc korun na charitu. „... vybral jsem si sbírku SOS Česko vyhlášenou Člověkem v tísni. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci,” uvedl.

Na svůj poslanecký mandát se rozhodl rezignovat, o setrvání ve funkci vládního zmocněnce pro sport se rozhodne podle reakcí sportovního prostředí. Většina jeho představitelů a i poslanců hnutí ANO ho zde podpořila, takže si ji zřejmě udrží.

Jiří Šlégr Na žádné oslavě nebyl, pouze tam nesl dárek

Místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr odmítl celý incident komentovat. Nejprve se snažil dotazy odbýt tím, že o žádné oslavě neví, důkazní fotografie však říkají něco jiného. Šlégr v doprovodu přítelkyně nesl objemnou krabici s mašlí, ve které měl podle všeho dar pro hostitele. Pak bývalý hokejista nakonec vydal prohlášení, že v hotelu měl pracovní schůzku s Hniličkou.

Jiří Šlégr vstupuje do teplického hotelu Prince de Ligne, který má být podle vládních nařízení zavřený. Doprovází ho mimo jiné přítelkyně Lucie Králová. (23. ledna 2021) | foto: Tilen Vajt/Ladislav Křivan

Vladislav Husák Na vině jsou povětrnostní podmínky

Na večírku byl podle Radiožurnálu také liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Ten pro web PressPort Magazín řekl, že v hotelu měl domluvené setkání s Hniličkou a Šlégrem o sportovní unii. Neupřesnil ale, o jakou unii se jednalo.

O rodinném setkání Bendy se dozvěděl podle svých slov až na místě. „Po zmíněné schůzce jsem následoval oba další účastníky a panu Bendovi jsem velmi krátce formálně pogratuloval,“ uvedl Husák na svou obhajobu. Nezdůvodnil, proč účastníky neupozornil, že oslavy nejsou za nynější situace legální a proč nepožádal o její rozpuštění.

Husák v hotelu také přespal, což nepovažuje za porušení nařízení, odvolal se právě na to, že měl pracovní setkání. To, že zůstal v hotelu, zdůvodnil večerní hodinou, povětrnostními podmínkami a únavou.

Policejní prezident Jan Švejdar Husáka v úterý odvolal.

Dnes už bývalý krajský policejní ředitel Vladislav Husák

Petr Benda Ke kauze se nevyjádřil

Benda, který se ke kauze zatím nevyjádřil, je vlivný podnikatel a bývalý předseda ústecké ČSSD. S jeho jménem je spojeno mnoho zvěstí o nejrůznějších kauzách.



Jméno si udělal už v 90. letech, kdy provozoval v Teplicích diskotéky a kupoval nemovitosti. Patří mu okolo 20 objektů v centru Teplic i v okolí včetně areálu po bývalé Destě Děčín.

Údajně o něm kolovaly divoké historky z podsvětí, které bylo kolem roku 2009 možné slyšet od sociálnědemokratických funkcionářů ze severu Čech i od zdejších podnikatelů.

Přestože přímé důkazy nebyly k mání, trestních oznámení na jeho osobu bylo podáno několik. Údajně se jím také zabýval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Liberecké státní zastupitelství zase mělo prověřovat kauzu spojenou s drogami a vydíráním.

Už před deseti lety měl úzké vztahy nejen s Paroubkem, ale i se Šlégrem, kterého mimo jiné prosazoval společně s Kateřinou Brožovou na přední místa kandidátky. Aby se mu to povedlo, do strany tou dobou přivedl „černé duše“, většinou sociálně slabší občany, kteří mu měli zajistit potřebný vliv.

V parlamentních volbách v roce 2010 skončil těsně před branou Sněmovny právě za Šlégrem. Poté, co se Šlégr vzdal mandátu poslance, zasedl na jeho místo.

Po konci Jiřího Paroubka se ze svých funkcí v ČSSD poroučel i Benda. Paroubek pak v létě 2011 přišel s projektem národněsocialistické strany LEV 21, která měla na začátku dva poslanecké mandáty, obsazené Paroubkem a Bendou. Ve volbách v roce 2013 neuspěli a se Sněmovnou se rozloučili.

Petr Benda a Jiří Paroubek (2009).

V Česku nyní musejí být zavřené vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, na vnitřních i venkovních akcích se mohou setkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení. Přespání v hotelu ze služebních důvodů možné je.

V říjnu se podobného excesu dopustil ministr zdravotnictví Roman Prymula, který se v restauraci na Vyšehradě sešel se šéfem poslanců Jaroslavem Faltýnkem. Prymula na svůj post rezignoval a Faltýnek opustil funkci prvního místopředsedy ANO, nikoli však post ve sněmovně.