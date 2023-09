Pekarová Adamová bude obhajovat post šéfky TOP 09. Strana chce prosadit euro

„Co se týká úkolu jak pro nového předsedu, ale i místopředsedy strany a nejen pro ně, přetrvává konstruktivní diskuse s koaličními partnery nad otázkami, kde třeba nepanuje naprostá shoda. Kromě jiného s důrazem na evropská témata, která jsou pro nás dlouhodobě zásadní a v nadcházejícím roce se určitě stanou jádrem mnoha diskusí napříč politickým spektrem,“ uvedla Volfová.

Připomenula například dlouhodobou snahu TOP 09 o prosazení evropské měny v Česku. Pekarová Adamová stála jako předsedkyně strany u zrodu koalice Spolu, ve které se spojila TOP 09 s lidovci a ODS. Po volbách 2021 uskupení uzavřelo vládní spolupráci s koalicí Starostů a Pirátů. Sněm TOP 09 bude 11. listopadu.

TOP 09 pořádá volební sněm vždy po dvou letech. V listopadu v pražském hotelu Clarion budou delegáti volit kompletní předsednictvo i výkonný výbor strany. Kromě toho nově ustaví smírčí výbor a celostátní revizní komisi strany.

Naposled TOP 09 rozhodovala o změně vedení před dvěma roky, těsně po sněmovních volbách, vyměnila tehdy jednoho řadového místopředsedu. Pekarová Adamová byla tehdy opětovně zvolena velkou většinou. Jejím prvním zástupcem se stal znovu senátor Tomáš Czernin.

Sněm byl loni částečně online

Funkce řadových místopředsedů obhájili Jan Jakob, Herbert Pavera a Vlastimil Válek. Po dvou letech se do nejužšího vedení strany vrátil ústecký poslanec Michal Kučera, který nahradil šéfa karlovarské krajské organizace strany Lukáše Otyse.

Sněm se před dvěma lety kvůli zhoršené epidemické situaci v souvislosti s nemocí covid-19 konal částečně on-line. Nesl se v duchu příprav na vládní roli TOP 09. Pekarová Adamová tehdy hovořila o potřebě řešení epidemické, energetické i klimatické krize, stejně jako krize důvěry lidí ve stát s tím, že nevylučovala i nepopulární opatření.

Podle voličských preferencí se nyní TOP 09 pohybuje na pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. Červnový model agentury Kantar ukázal, že v případě účasti koalice Spolu, složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by ve volbách mělo toto uskupení 24 procent hlasů a skončilo by na druhém místě za hnutím ANO.