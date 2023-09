Den Sněmovny stojí čtyři miliony, řekla Pekarová. Demokracie, opáčil Fiala z SPD

Podle šéfky Sněmovny se situace ve Sněmovně pojí s tím, že dvě opoziční strany bojuje o stejné voliče. „Zaznívají lži, nepravdy, nejvíce to vypovídá o jejich taktikách,“ uvedla politička s tím, že o debatách o programu Sněmovny strávili v současném období poslanci delší dobu než v odcházejících letech.

„Nemohu souhlasit s tím, že by tady byly využívány ty opravdu hodiny a desítky hodin řečnění k tomu, aby byla navrhována nějaká konstruktivní jiná řešení. Velmi často se recyklují tytéž projevy,“ řekla. „Jsou to hodiny a hodiny. Každý den jednání Sněmovny stojí čtyři miliony,“ uvedla.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala naopak namítl, že řečnění ve Sněmovně je součástí demokracie. V debatě mimo jiné uvedl, že se v současné době zmenšuje prostor pro politické názory.

„Nevím, jestli jde o novou totalitu. Ale v každém případě i já cítím, že se zmenšuje prostor na politické názory. I lidé mají strach říct své politické názory,“ uvedl. Pekarová naopak uvedl, že podle ní nikdy nebyl větší prostor pro sdílení názorů, a to právě díky sociálním sítím, které dávají prostor každému.

Debata se dotkla také sobotní demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Tu pořádala neparlamentní stran PRO (Právo Respekt Odbornost). Akce měla heslo „Česko proti vládě“. „Chci zdůraznit, že si velmi vážím toho, že žijeme v demokracii a můžeme se shromažďovat,“ uvedla Pekarová. Uvedla však, že na demonstraci zazněla slova o vystoupení z Evropské unie či NATO, což by podle ní ohrozilo Českou republiku, jak z hlediska financí, tak z hlediska bezpečnosti.

„Slovy Václava Kluse mladšího, když ho budu citovat, tak vystoupením z Unie o třetinu zchudneme. Nevím, jestli si všichni uvědomují, co by to přesně pro ně konkrétně mělo za důsledky, ale já takovéhle důsledky rozhodně nechci připustit,“ uvedla.

Již v sobotu označila demonstraci na sociální síti X za „Dny Varšavské smlouvy“.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Na dnech Varšavské smlouvy na Václavském náměstí bylo o cca 90 tisíc méně lidí než na Dnech NATO.



Myslím, že to vypovídá o tom, na jaké straně česká společnost stojí. Ráda bych občanům poděkovala, protože drtivá většina ukazuje, že ví, kdo je agresor a čemu se musíme bránit. oblíbit odpovědět

„Nazvat to dny Varšavské smlouvy je úplná arogance moci. Jsou to lidé, kteří využili svého ústavního práva a šli říct, že to děláte špatně,“ reagoval na její slova Fiala.

Na pódiu mezi vystupujícími se na sobotní demonstraci objevil také Jaroslav Foldyna, který mluvil o tom, že národ je v současné době v největším nebezpečí od dob nacismu a současná vláda je největším nebezpečím pro Českou republiku. Politik k tomu řekl, že jeho stranický kolega pouze uvedl, co si myslí. „Já si myslím, že je to katastrofická vláda,“ dodal.

Vrátil se ke kritice konsolidačního balíčku a zmínil také zvyšující se výdaje na obranu a nákup stíhaček F-35. Pekarová mu oponovala a uvedla, že například nákup armádních přístrojů je investice na padesát let.



„Nejsme-li v bezpečí, tak potom všechny ostatní priority jsou podružné. Protože pokud řešíte to, jestli se máte schovat do krytů, a vidíme to nedaleko od nás, pak najednou všechny ty ostatní věci ztrácejí na váze,“ dodal k výdajům na obranu.