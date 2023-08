Do eurovoleb v koalici. Chci také přijetí eura, řekla Pekarová Adamová

Předsedkyně TOP 09 přiznává, že by raději kandidovala do Evropského parlamentu společně se stranami ODS a KDU-ČSL.

„Ukázali bychom tak jednotu naší koalice. Už v místních volbách jsme prokázali, že jsme schopní překonávat rozdíly. Před krajskými a senátními volbami by bylo záhodno posílit značku SPOLU,“ míní Pekarová Adamová, podle níž je však strana připravena kandidovat i samostatně.

„Jsme proevropští, to je naše výhoda. Nebojím se ani této varianty,“ dodala předsedkyně TOP 09 s tím, že o podobě kandidátky se bude jednat celé léto. Konkrétní politiky, které strana do eurovoleb vyšle, neuvedla.

Cílem TOP 09 je pak obhájit dva mandáty, případně získat dalšího europoslance. Témata, kterým se chce strana v europarlamentu věnovat, jsou ekonomika a udržitelnost životního prostředí.

Nelegální migrace

Markéta Pekarová Adamová podpořila svého koaličního kolegu, ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který v minulých týdnech představil návrh reformy azylové politiky.

„Plně stojím za tím, že je to pro nás výhodná dohoda. Nejsou tam povinné relokační kvóty, díky čemuž bych čekala od opozice pochvalu, ale to bych byla naivní,“ vyjádřila se předsedkyně Sněmovny, podle které zvládá Česká republika nápor migrační vlny z Ukrajiny perfektně.

„Migrační vlna ukázala, že jsme schopni integrovat velké množství lidí. Je třeba vnímat rozdíly mezi různými migranty, Ukrajinci jsou nám blízcí kulturou i jazykem. Navíc zaplnili neobsazená místa na trhu práce. Současně ale není důvod obývat se, že by čeští občané přicházeli o práci,“ podotkla Pekarová Adamová, podle které reforma azylové politiky obsahuje také lepší ochranu vnější hranice.

Právě díky tomu, že se Česká republika stala lídrem pomoci Ukrajině, se podle předsedkyně TOP 09 těší země podpoře a respektu západních zemí. „Je nám více nasloucháno od větších zemí, které mají velkou sílu,“ míní Pekarová Adamová.

Green Deal a dotace

Podle ní je také důležité naplňování takzvaného Green Dealu. „Pokud bychom se nepustili do zelené dohody a jejího naplňování, zbytek světa nás předběhne. Pokud bychom nic neudělali, tvrdě na to doplatíme a bude nás to stát mnohem víc, než co investujeme do této dohody,“ řekla Pekarová Adamová, podle které Green Deal pomůže s udržením vysoké životní úrovně v Česku.

Stejně jako koaliční partneři i Pekarová Adamová míní, že dotace by potřebovaly reformu. „Dotace byly zamýšleny tak, aby vyrovnávaly rozdíly mezi regiony. Aby velicí podnikatelé, kteří jsou silní, nebyli nedotknutelní, protože tady budou malí podnikatelé, kteří jim mohou konkurovat. V České republice se to ale začíná vymykat, udotujeme se,“ řekla předsedkyně TOP 09, podle které „dotace křiví trh, než aby pomáhaly“.

Předsedkyně Sněmovny také podobně jako předseda lidovců Marian Jurečka vyjádřila přání, aby se Česko stalo součástí eurozóny. „Strádáme na vysoké inflaci, která nám požírá úspory. V eurozóně je v průměru inflace mnohem nižší. Slováci, kteří euro přijali, za ním jednoznačně stojí,“ zdůvodnila Pekarová Adamová, proč se chce zasadit o stanovení termínu přijetí eura.

Vláda podle ní slíbila, že firmy budou moct účtovat v euru. „Přijetí eura by bylo přínosem pro ekonomiku i pro lidi,“ dodala předsedkyně TOP 09 s tím, že lidé díky tomu budou mát vyšší platy i lepší životní úroveň.