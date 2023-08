Za pero prezidenta Pavla nabízejí lidé desetitisíce, výtěžek půjde samoživitelkám

„Je tomu teď půl roku, co byl zde na Pražském hradě inaugurován nový prezident republiky,“ začíná svůj proslov u příležitosti zahájení dražby. „Tehdy se na inaugurační slib podepsal tímto perem. A my jsme se nyní s Petrem Pavlem rozhodli, že ho dáme k dispozici do dražby, respektive veřejné soutěže. A můžete jej tedy získat právě Vy!“

Pero, kterým Petr Pavel v březnu tohoto roku ve Vladislavském sále Pražského hradu oficiálně zpečetil své postavení hlavy státu, vyrobil brněnský řemeslník Marek Najvar. Stálo ho to bezmála dvanáct hodin poctivé práce. Tehdy tuto poctu dokonce označil za „svůj malý osobní Everest“.

Vytvořil ho z nejkvalitnějšího německého ebonitu na světě, materiálu, který se používá na velice drahá pera. Ozdobené je trikolorou z akrylu od americké firmy a víčko zdobí znak majestátního českého lva. Na jeho těle je navíc gravírované datum inaugurace - tedy 9. března.

„Pokud chcete pero, které má na svém hrotu kus historie a které vyrobila česká firma, tak se zapojte se přispějte na dobrou věc. Výtěžek půjde samoživitelům, samoživitelkám... a hlavně jejich dětem. Těm se na začátku školního roku, který pro jejich peněženky znamená často nemalou zátěž, určitě bude hodit.“

Průzkum České bankovní asociace a agentury Ipsos například uvádí, že počáteční výdaj pro nový školní rok se často pohybuje i okolo šesti tisíc korun. Spousta rodičů se také obává, že kvůli tomu bude muset omezit aktivity svých dětí, například kroužky.

Předsedkyně poslanecké sněmovny spolu s prezidentem stanovila vyvolávací cenu na 30 tisíc korun. Krátce po zveřejnění jeden z uživatelů nabídl 50 001 korunu. Nabídky mohou zájemci připisovat přímo pod příspěvkem Pekarové Adamové na sociální síti X. Veřejná soutěž poběží 50 hodin, přihazovat bude možné až do 1. září do 12:00.