Část škol přechází na PCR testování, pomáhají jim i dary od rodičů

„Má to dva důvody. První je, že u antigenních testů dodaných ministerstvem je obrovská poruchovost a chybovost,“ popisuje místostarosta brněnských Židenic Petr Kunc.

Své tvrzení dokládá příkladem: když do tamních škol dorazily antigenní testy dodané státem, z 236 jich bylo čtyřicet na první pohled vadných. „Dvacet z nich nemělo ani identifikační proužek,“ dodává místostarosta. Bez toho přitom nelze test vyhodnotit.

Druhým důvodem pak pro radnici bylo, že děti si odběr z nosu často neudělají správně. Výsledek pak není přesný. V Židenicích tak využili toho, že v městské části sídlí laboratoř Elisabeth Pharmacon, která provádí PCR testy a domluvili se s ní na využití metody takzvaného poolingu. „Děti si normálně ‚ocumlají‘ tyčinku. Celkem čtyřiadvacet vzorků se dá do sběrné nádoby, a ty se pak testují naráz,“ popisuje Kunc.

Pooling Pooling je metoda testování, při které se v laboratoři hodnotí více vzorků naráz jako jeden. Využívá se tak právě při snaze identifikovat možnou nákazu v uzavřené skupině, jako je například školní třída. Hlavní výhodou je časová i finanční úspora.

Výhodou takové metody je nízká cena. Jeden test vyjde na asi sto korun. „Ve finále to je levnější než to, co vysoutěžil stát. Tam je to 69 korun za jeden test dvakrát týdně, u nás stovka na žáka,“ řekl Kunc. Problémem ale je, že zatímco antigenní testy stát dodává, na PCR testování nijak nepřispívá. Vše se tak hradí z rozpočtu městské části. Židenice by to do konce školního roku mělo přijít na asi půl milionu korun.

S placením jim ale pomáhají samotní rodiče. Ti totiž začali dobrovolně přispívat na transparentní účet školy, ve které se celý projekt spustil jako první. „Jenom za posledních čtyřiadvacet hodin se tam od rodičů sešlo 37 tisíc korun,“ uvedl Kunc.

PCR testy pro školky, někde s přispěním rodičů

Příkladu brněnských Židenic přitom už následují i jinde. Zkouší to třeba v Kladně, na Praze 7, Praze 10, Praze 13 nebo Praze 9. I tam zvolili metodu takzvaného poolingu. Liší se provedení: v Brně se testují vzorky v pondělí ráno, po obědě je jasno. V Praze 9 si děti odeberou vzorek doma a ve škole ho jen odevzdají k otestování. Výsledky rodina dostane on-line formou.

„Je to rychlý, maximálně spolehlivý, cenově dostupný a jednoduše proveditelný způsob, navíc při zjištění pozitivity je známa i mutace viru, což je důležité pro přijímání dalších opatření proti šíření nemoci,“ uvedl Tomáš Portlík, starosta městské části Praha 9.

Ten přitom podniká i další kroky v oblasti škol. Jeho radnice totiž podala žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, požaduje návrat všech žáků mateřských a základních škol za předpokladu negativního testu.

A třeba Praha 6 počítá s tím, že od 26. dubna by se mohly PCR testy ze slin testovat i předškoláci v mateřských školkách. Radní pro školství v Praze 6 Marie Kubíková uvedla, že jednotlivá zařízení ve středu vypsala výběrová řízení. „Na konci tohoto týdne bychom uzavřeli a vyhodnotili řízení a začali jednat s konkrétním poskytovatelem, který nám PCR testy nabídne v nejvýhodnější ceně,“ řekla Kubíková.

I Praha 6 nyní plánuje testování v plné výši hradit. Podle starosty Ondřeje Koláře radnice na tyto účely vyčlenila 1,5 milionu korun. Pokud se ale do školky vrátí i mladší děti, jejich rodiče by již na testy měli přispívat.

„Příspěvek by byl odhadem asi pod sto korun,“ doplnila Kubíková s tím, že pokud na to stát nepřispěje, nedovede si představit, že test dokáže městská část zaplatit všem.

Přidává se i první univerzita

Nejde ale jen o výsadu malých dětí. Že i oni budou testovat metodou PCR, oznámili ve středu zástupci brněnské Mendelovy univerzity. Testovat se budou touto metodou zaměstnanci i studenti. Vše pak zavedou do již existujícího registračního systému, pracuje se i na aplikaci.

„Do ní se budou testy zasílat, takže zaměstnanci i studenti budou mít v rámci univerzity něco jako zelený pas,“ popsala rektorka Danuše Nerudová.



Velký problém ale podle ní je, že stát přispívá školám na antigenní testy a na PCR nikoliv. „Stát se má chovat jako řádný hospodář. PCR test ze slin jednou týdně je podstatně levnější, než antigenní testování každé čtyři dny,“ uvedla s tím, že ministerstvo zdravotnictví by systém mělo narovnat.

Zda k tomu dojde, je ale otázkou. Testování PCR metodou doporučují odborníci, třeba i ti z poradní skupiny resortu. „Z mého pohledu je potřeba celý systém přenastavit na kvalitnější antigenní testy a hlavně na PCR,“ řekl třeba minulý týden epidemiolog Rastislav Maďar.

„Je dobře, že se žáci testují, ale řeknu vám k tomu tohle: Od začátku jsme říkali, že by měli žáci být testováni metodou PCR,“ řekl tehdy šéf stejné skupiny, také epidemiolog Petr Smejkal.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se věci nejprve bránil, minulý týden však uvedl, že možnost přechodu na PCR testy prověří. Poukázal přitom na omezenou kapacitu laboratoří. „Musíme si uvědomit, že když se rozběhne běžná operativa, plánované výkony, tak zátěž na laboratoře bude jiná, než když je pandemická situace a všechny síly jsou napřažené na to, aby se dělala vyšetření kvůli covidu,“ vysvětlil.

Na dotaz redakce iDNES.cz, zdali již došel resort k nějakému závěru, ministerstvo do vydání článku nereagovalo.