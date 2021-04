V Pardubicích je první nádražní testovací místo v zemi, bude dělat i PCR

Testovací místo právě u nádraží má podpořit také návrat cestujících do vlaků.

„Nejvhodnějšími lokalitami jsou větší nádraží, která svou polohou umožní umístění stanů či mobilních kontejnerů a dalšího nutného sociálního zázemí. Klíčem bude i hledisko větší frekvence cestujících. Prvním vytipovaným nádražím je pardubické,“ řekl tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Otevřeno bude celý týden. Ve všední dny od 6 do 18 hodin. O víkendech od 8 do 18 hodin.

PCR testování od pondělí do středy

„PCR testování bude zatím probíhat od pondělí do středy. V pondělí a ve středu od 14 do 18 hodin. V úterý pak od 6 do 10 hodin,“ řekl Michal Mikšík, mluvčí společnosti GHC Genetics, která testování zajišťuje.

Když tedy někdo bude mít pozitivní antigenní test, je možné si nechat udělat hned i PCR test pro kontrolu.

Na místě budou dva zdravotníci a dva administrátoři, kteří se zájemcem sepíší žádanku, kterou poté lidé s občankou a kartičkou zdravotní pojišťovny předkládají u odběrového okénka.

Na místě fungují dvě oddělené fronty, jedna je určená pro antigenní testování, druhá pro PCR, takže se lidé vzájemně nepotkávají.

Odběrové místo zatím nemá rezervační systém. Do budoucna se počítá s tím, že se zde budou moci nechat otestovat i samoplátci.

Antigenní testování trvá pět minut, dalších deset minut pak otestovaný čeká na laboratorní výsledek. Výsledek PCR testu dostane testovaný do 48 hodin.

„Do Pardubic si jezdím každý měsíc na poštu. Chci mít jistotu, že jsem negativní,“ řekla paní Marta, která se nechala otestovat ve čtvrtek dopoledne. A dopadlo to dobře.



Během prvních tří hodin provozu centra se nechalo antigenními testy prověřit deset lidí, dá se však očekávat, že novinku začnou hojněji využívat lidé před jízdou vlakem. Nebo výsledek z odpoledního testování využijí následující den pro svého zaměstnavatele.

Správa železnic plánuje, že v dohledné době zřídí další testovací místa, například na nádraží v Hradci Králové, České Třebové či v Praze.