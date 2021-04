Rodiče mohou koupit testy ze slin, budějovické školy je přijmou jako dar

Antigenní testování s výtěrem z nosu, které školáci poprvé absolvovali v pondělí, mnohdy provázela nervozita.

„Moje dcera je v první třídě. Je z toho hodně nervózní a bojí se. Na druhou stranu do školy potřebuje chodit, takže jsem se s tou situací smířila. Vysvětlila jsem jí, že kdyby to testování do nosu bolelo, tak tam nemusí, ale zkusíme to první den a uvidíme. Test si udělá sama ve třídě. Myslím, že je lepší, když to provede tam, kde u toho bude i její paní učitelka,“ řekla v pondělí šestatřicetiletá Daniela Míková.



Situací rodičů, kteří by pro své děti raději koupili testy ze slin, se dnes zabývali budějovičtí radní při mimořádné schůzce. „Zásadní problém je, že doporučení ministerstva školství jsou v rozporu s tím, co je závazné od ministerstva zdravotnictví. Zabývali jsme se tím a nakonec rozhodli, že školám umožníme přijmout testy ze slin jako dar,“ informoval náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Aby škola mohla přijmout dar, musí to schválit zřizovatel, tedy město. Díky dnešnímu jednání radních tak ředitelé škol tento scénář mohou využít.

Novinka znamená více administrativy

Vojtko si uvědomuje, že to pro školy není příliš komfortní. Důvodem je i to, že testů ze slin je mnoho typů. Nastínil proto jeden z možných scénářů, jak by celý proces mohl fungovat.

„Rodiče kontaktují ředitele školy, s nímž se domluví na přesných podmínkách včetně jednoho vybraného druhu testu. Ten by si zájemci museli sehnat. Je to snazší, než kdyby každé dítě přineslo jiný test, což by celou situaci komplikovalo,“ popsal náměstek primátora.

Přijetí daru ale znamená i další administraci pro zaměstnance. Na to upozornil například Miroslav Poláček, ředitel ZŠ Oskara Nedbala v Českých Budějovicích.



„Testujeme 250 dětí a už teď to provozně není vůbec jednoduché. Věnujeme se nejrůznější administrativě včetně vykazování výsledků. Přijímání daru si žádá řadu nejrůznějších úkonů. Kromě toho bychom museli mít mimo jiné seznam těch výjimek,“ reagoval a upozornil právě na vysoký počet nejrůznějších druhů testů ze slin.

Co když test nevyjde?

„Napadá mě také úskalí spojené s nepodařeným testem. Některé jsme tento týden museli opakovat. Co když nám přijde do školy žák s jedním testem ze slin, který nevyjde?“ ptá se ředitel.

Tento týden mu napsalo asi dvanáct rodičů, kteří chtěli, aby se jejich děti testovaly testy ze slin. Všem odepsal, že se škola musí řídit platnými nařízeními. „Já rodiče chápu. Na druhou stranu je tady stát, který zvolil nějakou metodu a my se tomu musíme podřídit,“ podotkl ředitel a upozornil třeba na to, že by se muselo řešit, co se bude dělat s testy, které se nevyužijí.

Přibližně desítka rodičů se na tuto problematiku ptala také v ZŠ Dukelská, kde testují přes 400 dětí. „O rozhodnutí radních vím. Čekám teď na metodiku toho, jak by to mohlo být proveditelné,“ shrnul ředitel Zdeněk Hnilička.

Město České Budějovice zřizuje 16 základních a 21 mateřských škol.

Děti se vrací do českobudějovických škol (12. dubna 2021)