Přehled největších letních uzavírek: na českých silnicích bude horko

„Dávám hlavu na špalek, že do října bude hotovo,“ uvedl v únoru ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) k dlouho očekávanému dokončení modernizace nejdůležitější české dálnice. Šéf Ředitelství silnic a­ dálnic (ŘSD) Radek Mátl tehdy doplnil, že průjezdná by dálnice mohla být už v srpnu a do podzimu by se měly provádět už jen dokončovací práce. Jenže srpen je daleko a na začátku prázdnin se řidiči ve zúženích ještě zapotí.