Útoky na redaktorku na profilu šéfa SPD Okamury pobouřily politiky

Novinářka se ptala, kde přišel na to, že šestnáctiletou dívku z Terezína znásilnil migrant. „S chutí bych přála slečně redaktorce, ať si to zažije na vlastní kůži,“ napsala pod fotografii novinářky uživatelka Facebooku, která se podepsala Ester Huge.

Útoky na veřejnoprávní média nelze přehlížet, řekl Bartošek

„Oceňuji přístup Policie ČR a ministra vnitra, že nenávistné komentáře, které jsou na tomto statusu, prověří, zda nedošlo k tomu, že byl porušen zákon,“ uvedl šéf poslanců a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.



„Jsem přesvědčen, že tyto opakované útoky na média, zejména na veřejnoprávní média, není možné přehlížet,“ prohlásil. Je to věc, kterou by měl podle něj řešit i šéf Sněmovny Radek Vondráček z ANO.



„Není možné přehlížet, jakým způsobem se hnutí SPD chová na sociálních sítích, kde vystavili fotografii této reportérky a bylo to nepřímé vyzvání k nenávistným komentářům na její adresu. Do značné míry to připomíná rok 1939 a nálepkování, kdo je veřejný nepřítel,“ řekl Bartošek.

Atmosféra, která vzniká, není slučitelná s Okamurovou funkcí

„Je to naprosto nepřípustné a když vidíte, jak tam reagují lidé, pro které jsou příspěvky pana Okamury namířeny, kde tam hovoří, že by si novinářka zasloužila znásilnění, to je prostě ta atmosféra, která vzniká rétorikou SPD. Není možné to slučovat s pozicí místopředsedy Poslanecké sněmovny,“ uvedl na tiskové konferenci šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Trachtová se Okamury zeptala, odkud čerpá informaci, že útočník byl migrant. Otázku následně rozvedla dotazem, zda se neobává, že publikováním neověřené informace vyvolá napětí.



Okamura otázky redaktorky odsoudil na svém facebooka a přidal její fotografii. „Redakce je prošpikovaná bezcitnými sluníčkáři a vítači migrantů, které si nuceně musíme platit formou koncesionářských poplatků. Nejlepší by bylo poplatky zrušit. Pak by se ukázalo, jestli takovou stanici bude vůbec někdo poslouchat. Český rozhlas dlouhodobě pomlouvá a špiní SPD a cenzuruje naše názory, aby nebyly slyšet. Je to v podstatě další sluníčkářská politická strana, která za veřejné peníze manipuluje veřejné mínění ve prospěch jednoho názorového proudu,“ tvrdí Okamura.

Rozhlas se ohradil, zastal se své redaktorky

Své redaktorky se zastal Český rozhlas. „Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti nařčením, která se objevila na facebookovém profilu místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury. Redaktoři postupovali zcela v souladu s běžnými standardy,“ uvedl rozhlas v prohlášení.

„Policie ČR uvedla, že k žádnému vyhoštění občanů severní Afriky do České republiky nedošlo. Informaci, že šlo o afrického imigranta propuštěného z výkonu trestu v Drážďanech, uvedl na svém facebookovém profilu i místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Tomio Okamura. Proto jsme požádali naši zpravodajku ve Sněmovně, zda by jí mohl tato zjištění potvrdit a uvést zdroje, ze kterých čerpal. Ptala se jej velmi slušně a profesionálně,“ uvedl rozhlas.

Hned po první otázce podle prohlášení Českého rozhlasu Okamura podle prohlášení generálního ředitele rozhlasu René Zavorala přešel do útoku a začal kritizovat práci některých médií, zejména Českého rozhlasu.



„Český rozhlas rovněž považuje za alarmující a bezprecedentní, jakým způsobem předseda SPD Tomio Okamura napadl hodnoty média veřejné služby, které ČRo bezvýhradně ctí. Vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury na jeho facebookovém profilu je útokem na samou podstatu Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média a porušuje demokratické principy, na kterých stojí naše společnost,“ píše se také v prohlášení.