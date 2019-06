Negry na tebe! Okamurovi příznivci na webu útočí na redaktorku rozhlasu

Podle příspěvku místopředsedy Poslanecké sněmovny jej redaktorka Českého rozhlasu požádala o rozhovor na téma znásilnění mladé dívky. Okamura souhlasil.

„Myslel jsem, že v rozhovoru tento čin odsoudíme a budeme se bavit o příčinách a návrzích řešení. Místo toho na mě deset minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky!!!“ napsal. Nejvíce Okamuru rozhořčilo, že ze strany Českého rozhlasu nepadlo „ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Ani jedno slovo ohledně příčin“.

Následně se politik pustil do celé veřejnoprávní instituce. „Jsou v Českém rozhlase normální? Co si o tom myslíte Vy? Má vůbec zpravodajství Českého rozhlasu smysl? Za sebe říkám, že nemá. Redakce je prošpikovaná bezcitnými sluníčkáři a vítači migrantů, které si nuceně musíme platit formou koncesionářských poplatků,“ sdílel své rozhořčení.

Příspěvek Okamury doposud sdílelo přes dva tisíce lidí. Komentář k němu připsalo 1 600 uživatelů. A ti v nich ve většině případech nešetřili hněvem a vulgárními slovy vůči novinářce.

Hrubé reakce

„Co je to za Cundu. Tady tu kachnu by si mělo vypůjčit tak alespoň 5 těch hodných migrantů s 30. Centimetrovými ptáky. A asi by mluvila jinak,“ napsal například Kamil Cerny. „Deset takovejch negrů na tebe! Hned bys přestala blbě žvanit,“ přisadil si František Kotrba.

„Tak téhle redaktorské blbce bych přál, aby si ji některý z těch „mírumilovných“ čmoudů podal. A hned potom bych s ní udělal rozhovor, jak se cítí, jaké z toho má pocity. Potom by mě zajímal její názor,“ přidal se jistý Tomas de Templ.

Kromě útoků na samotnou redaktorku Českého rozhlasu se v komentářích objevily také nadávky na veřejnoprávní médium a koncesionářské poplatky. „Co tak vycházet ty sluníčkářské hajzly z Českého rozhlasu a televize! Ještě jim parchantům musíme platit!“ napsal Tomáš Karlíček.

Na komentátory si posvítí policie

Sama Trachtová podala vysvětlení v komentáři pod příspěvkem. „Nepožádala jsem Vás o rozhovor, nýbrž o odpověď na otázku odkud čerpáte informaci o tom, že útočník byl migrant. Tu jsem následně rozvedla dotazem, zda se neobáváte, že publikováním neověřené informace vyvoláte napětí. Neútočila jsem na vás. Nebagatelizovala jsem žádný případ znásilnění,“ uvedla.

Ve věci se vyjádřil také samotný generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti nařčením, která se objevila na facebookovém profilu místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury. Redaktoři postupovali zcela v souladu s běžnými standardy. Začali zjišťovat okolnosti činu, kontaktovali Policii ČR, státní zastupitelství, ale také redakci Deníku, který přinesl informaci, že pachatelem je muž z Afriky o pár hodin dříve vyhoštěný z Německa,“ napsal.

Následně se také ohradil vůči závěrům Okamury o cenzuře Českého rozhlasu. „Český rozhlas rovněž považuje za alarmující a bezprecedentní, jakým způsobem předseda SPD Tomio Okamura napadl hodnoty média veřejné služby, které ČRo bezvýhradně ctí,“ doplnil.

Nenávistné komentáře bude nyní řešit i policie. Na Twitteru to potvrdil ministr vnitra Jan Hamáček.

Nenávistné příspěvky zaregistrovali také někteří další politici. „Místopředseda Sněmovny Okamura poštval na Facebooku své fanoušky vůči novinářce Zdeňce Trachtové. Ta je tak terčem výhrůžných zpráv, fanoušci SPD jí přejí znásilnění. Zastrašovat novináře je zcela nepřípustné. Pane Okamuro, i vy byste měl mít hranice,“ napsal na svém Twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se k celé věci zatím nevyjádřil.

Útoky odsoudily i novinářské organizace

Útok na novinářku neunikl pozornosti ani Syndikátu novinářů. „Výpad Tomia Okamury vůči redaktorce ČRo Trachtové je neopodstatněný a jako obvykle bez důkazů. Co je naprosto nepřijatelné jsou vulgární urážky v diskusi pod tímto facebookovým statusem. Syndikát novinářů je připraven nabídnout kolegyni Trachtové potřebnou právní pomoc,“ uvedl jeho předseda Adam Černý.

K věci se vyjádřil také Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI). „ CZ IPI odsuzuje jakékoliv výzvy k násilí proti novinářům a žádá veřejně činné osoby, aby takovým útokům neposkytovaly prostor. Je zcela nepřijatelné, aby místopředseda sněmovny, tedy osoba stojící vysoko v hierarchii ústavních činitelů státu, příspěvkům, které jsou pravděpodobně trestným činem, poskytoval prostor,“ uvedl předseda Michal Klíma.

Litoměřičtí policisté vyšetřují případ znásilnění, které se stalo v úterý kolem poledne na poli u severočeské obce Lukavec. Pachatele, který napadl šestnáctiletou dívku, již policie dopadla a zadržela. Podle informací iROZHLASU to byl neúspěšný africký žadatel o azyl v Německu.



Příspěvky plné nenávisti se objevily také pod prvním příspěvkem Tomia Okamury, ve kterém jasně zdůraznil, že mladou ženu znásilnil migrant. I tyto komentáře policie prošetří.

Nenávistné komentáře na sociálních sítích nejsou novinkou. V minulosti se lidé nenávistně vyjadřovali například vůči poslanci Ferimu, či vůči zpěvákovi Bangovi. Vlnu nenávistných příspěvků vyvolala také fotografie teplických prvňáčků. Někteří z komentátorů za svá vyjádření skončili před soudem a s uděleným trestem.



Mezitím Okamura ve zdůrazňování podílu cizinců na kriminalitě pokračuje dál.