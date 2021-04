Skutečný viník zůstává. Opozice se obává zmatků kolem výměny ministrů

„Máme nejvyšší počet mrtvých na 100 tisíc obyvatel. To není vysvědčení pana Plagy či Blatného. To je vysvědčení práce Andreje Babiše. Svá selhání svaluje na jiné. Zmínění ministři jsou obětními beránky neschopného premiéra. Skutečný viník situace zůstává. Změna ministrů uprostřed procesu návratu žáků do škol může způsobit jen zmatky. Oba ministři, možná trochu pozdě, ukázali vlastní názor. To premiér neodpouští,“ uvedl pro iDNES.cz předseda STAN Vít Rakušan.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové končí Blatný kvůli svému postoji vůči vakcínám z Číny a Ruska. Blatný totiž již dříve uvedl, že se v Česku bude očkovat pouze vakcínami, které schválí evropská léková agentura.

„Ministr Blatný se za těch několik měsíců jako krizový manažer neprojevil, ale nedá se mu upřít jasné stanovisko k neschváleným vakcínám z Ruska a Činy. A to je právě nyní hlavní důvod, proč má skončit – aby byla umetena cestička zejména Sputniku V do Česka a touto neschválenou vakcínou se začalo očkovat,“ uvedla pro iDNES.cz. „Nový ministr je zcela jistě vybírán hlavně podle tohoto kritéria, což by pro nás mělo být varující. Podívejme se na Slovensko, jak tam Sputnik dopadl a berme tento odstrašující příklad jako varování,“ dodala.

„Pokud ministr nekývá dostatečně, je vyměněn. Blatný nechce Sputnik V a Plaga chce maturity. Nesplňují základní dovednost Babišova ministra - bezpáteřnost. Končíte, pánové,“ reagoval na informace o konci dvou ministrů senátor a první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

„Takovou výměnu může udělat jen psychopat“

„Pokud skutečně končí ministři školství a zdravotnictví, mají jedno společné. Oba budou po zásluze potrestáni za to, že se od Andreje Babiše nenechali šikanovat,“ uvedl na Twitteru senátor Pavel Fischer.

„Tato vláda ztratila důvěru většiny občanů, takže by neschopní ministři, kteří zklamali, měli podat ihned demisi, a místo nich by měli nastoupit odborníci - a demise by se měla týkat i ministra vnitra Hamáčka a ministra zahraničí Petříčka, jelikož to nejdůležitější je, aby vláda měla důvěru občanů,“ uvedl šéf SPD Tomio Okamura.

„Takovou pitomost v čase otevírání škol může udělat jen psychopat a chaot. Důvod proč máme nejvíc mrtvých a vše jsme zpackali se jmenuje Andrej Babiš. A znovu nám to dokazuje,“ reagoval naopak Petr Gazdík.

Nedokázal se postavit Babišovi

Že neměl Blatný dostatečnou odvahu postavit se ostatním členům vlády, míní i šéf České lékařské komory Milan Kubek. „Od začátku jeho působení se netajím výhradami hlavně v tom, že epidemii od začátku podceňoval a vysílal i takové signály na veřejnost,“ hodnotí Blatného Kubek.

Zmínil přitom výroky, že se lidé nemají epidemie bát, nebo zpochybňování příčin úmrtí lidí, kteří jsou zaneseni v oficiálních „covidových“ statistikách. „A to asi nebylo nejlepším předpokladem pro to, aby mohl epidemii zvládnout. Výsledek je opravdu katastrofální. Ale není možné to redukovat, že by tisíce mrtvých byly důsledkem neschopnosti ministra zdravotnictví,“ připustil.

Blatný podle něj nekomunikoval s odbornými kruhy a nebyl ochotný spolupracovat. Kromě toho neměl odvahu zavřít továrny a postavit se ministryni financí Aleně Schillerové či ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. „Není to jednoduché, protože jakmile má někdo za zády premiéra Babiše a nedokáže si jednoznačně vymezit svůj prostor, tak to má těžké,“ dodal Kubek pro iDNES.cz.

Podle informací iDNES.cz a CNN Prima News bude Blatný odvolán ve středu. Nahradit by ho měl současný ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Spolu s ním by měl skončit i ministr školství Plaga, jméno jeho nástupce ale zatím není známé.