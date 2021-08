Lovci březích laní. Na povolený odstřel na Šumavě si posvítí policie

Zabíjejí lovci na Šumavě březí laně v době, kdy se vůbec na laně nesmí střílet? To je klíčová otázka kauzy, kterou odstartoval bývalý ředitel šumavského národního parku Jiří Mánek. Z evidence ulovené zvěře v systému LeSiS zveřejnil údaje, kdy lovci do tabulek zapsali, že ulovili laň.

Přesněji – od března do poloviny května to bylo osmnáct laní. Právě v tomto období se smějí střílet jen jeleni, kolouši nebo laně do dvou let věku, kterým se říká šmolka. Správa šumavského parku se brání, že všechna zvířata byla mladší dvou let a o laně ve skutečnosti nešlo, i když v tabulkách se jako laně evidovaly.