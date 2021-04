Očkovací centrum na Vyšehradě jede. Jenže vakcín má skoro o polovinu méně

V úterý by se podle informací radní mělo v centru naočkovat 547 lidí, a to seniorů nad 70 let. Ve středu se pak v centru budou očkovat i pedagogové, kteří se ve státním rezervačním systému přihlásili k vakcinaci. Centrum v úterý poprvé začalo přijímat lidi registrované v systému, město nicméně již funkčnost provozu otestovalo předminulý týden na městských strážících, lidech s poruchami intelektu a jejich ošetřovatelích.

Centrum k očkování používá látku Pfizer/BioNTech, kterou distribuuje stát a město si musí její dodávky vyjednávat s národní očkovací koordinátorkou Kateřinou Baťhovou. Ta však nyní původně přislíbených 500 dávek denně omezila.

„Podle mých informací je problém v tom, že v jiných zařízeních chyběly vakcíny na druhou dávku, takže paní národní koordinátorka musela to, co jsme měli předjednáno, přesměrovat do jiných zdravotnických zařízení,“ řekla radní. Dodala, že o dalších dodávkách pražský koordinátor očkování Martin Ježek jedná.

Centrum je nyní nastaveno na osmihodinový provoz po sedm dní v týdnu, kdy podle vedení města bez potíží zvládne naočkovat 1 000 lidí denně. V případě posílení provozní doby se toto číslo může ještě zvýšit. K tomu však centrum potřebuje vakcínu. Primátor Zdeněk Hřib v minulosti opakovaně uvedl, že s ohledem na to, že se v Praze na skladech běžně nachází desetitisíce nevyužitých dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, nevidí důvod, proč by měl být se zásobováním centra problém.

Zahájení ostrého provozu podle radní nenarazilo na žádné potíže. „Průběh očkování je naprosto bezproblémový, vše běží tak, jak má. Je to nacvičené a lidi jsou spokojení,“ řekla. Očkování včetně provedení anamnézy lékařem trvá deset minut, poté lidé musí počkat půl hodiny kvůli případné reakci organismu.

Na provozu centra se podílí pražský magistrát, jeho organizace Metropolitní zdravotnický servis, soukromá zdravotnická skupina Medicon, pražští záchranáři a Český červený kříž. Město na zřízení a první půlrok provozu centra z rozpočtu uvolnilo 11,3 milionu korun.

V Praze je podle posledních informací magistrátu i s Kongresovým centrem registrováno 45 očkovacích míst. Z toho devět je státních a nacházejí se ve velkých nemocnicích a Státním zdravotním ústavu. Kongresové centrum je třetím místem zřizovaným magistrátem, další jsou v poliklinice ve Spálené ulici a v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech. Stát také plánuje spuštění velkého očkovacího centra v hale O2 universum s kapacitou až deset tisíc očkovaných lidí denně.