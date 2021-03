Chrání i děti. Pfizer oznámil další úspěch vakcíny proti covid-19

Dosáhnout vysoké úrovně kolektivní imunity proti SARS-CoV-2 v příštích několika měsících je v tuto chvíli obtížně, i když je vakcín opravdu dost. Aby se virus skutečně šířil jen pomalu, musí být vůči němu imunní velká část obyvatel.



Na přesném čísle shoda dnes úplně není, protože neznáme všechny parametry, ale k dosažení vysoké míry kolektivní imunity by bylo ideální mít naočkováno kolem 70 procent obyvatel. Pro hodnotu reprodukčního čísla R=3 vychází práh kolektivní imunity 67 procent, ale není jasné, jaké je vlastně přirozené R viru. (Lepší představu o této problematice si můžete udělat v našem „simulátoru“ konceptu kolektivní imunity.)



Naočkovat 70 procent současnými vakcínami je obtížný úkol z toho prostého důvodu, že dnešní vakcíny jsou zatím určeny jen pro dospělé. Ti ve vyspělých zemích tvoří cca 80 procent populace. Muselo by se tedy podařit naočkovat opravdu téměř všechny dospělé, což z různých důvodů – nejen obligátního odmítání očkování – je poměrně obtížné.

Pokud se budou skutečně jednotlivé země snažit dosáhnout vysoké úrovně kolektivní imunity očkováním (a velká část to má v plánu), nabízí se logicky možnost očkování i pro zbytek obyvatel, tedy i dětí. Pokud by se k tomu mělo přikročit, musí se nejprve ověřit, že pro tyto skupiny je očkování bezpečné a chrání je.



Proto se v posledních měsících, a ještě spíše v posledních týdnech, spustila celá řada studií účinku vakcín u mladších skupin obyvatel. Společnost Moderna testuje od prosince vakcínu u dětí ve věku 12 až 17 let, od března 2021 pak u mladších dětí ve věku od šesti měsíců do 11 let. V únoru 2021 klinickou zkoušku u dětí spustila i AstraZeneca, a připravuje ji také Johnson & Johnson.

Ovšem první, kdo nějaké výsledky takové studie oznámil, je (stejně jako v případě zkoušek u dospělých) společnost Pfizer. Byť zatím pouze průběžné.



Na 100 procent bez detailů

Ta 31. března vydala průběžné výsledky testování vakcíny na zhruba tisícovce očkovaných v USA, které začalo již na podzim minulého roku; první 12letí účastníci byli naočkováni v říjnu 2020. (Zkoušku u mladších dětí ve věku 6 měsíců až 11 let začala firma v březnu 2021.)

Ve zkoušce bylo celkem 2 260 dětí, z nich polovina nebyla očkována. V neočkované skupině bylo zaznamenáno 18 případů covidu-19, mezi očkovanými žádný. Ve zkoušce tedy zatím vakcína chránila se 100procentní účinností.



Tisková zpráva společnosti je bohužel extrémně stručná, jak to bývá v podobných případech. Nevíme například, co vlastně oněm 18 dětem bylo. Zpráva mluví o „případech covid-19“, tedy o onemocnění, ne o samotné infekci virem SARS-CoV-2, ale bez dalších údajů si nemůžeme být 100procentně jisti.



V případě očkování dětí proti SARS-CoV-2 platí poněkud jiná matematika než u očkování dospělých. Vzhledem k tomu, že přímo dětem infekce škodí jen v poměrně vzácných případech, je extrémně důležité, aby vakcína měla co nejméně vedlejších účinků. Jinak řečeno, protože riziko spojené s infekcí je z pohledu dítěte nízké, riziko komplikací po očkování musí být také nízké.



Zatím se podle průběžné zprávy Pfizeru neobjevil žádný silnější varovný signál. Děti podle Pfizeru měly svalové bolesti, zimnici a únavu, obzvláště po druhé dávce. Zdravotní stav účastníků testu bude farmaceutická společnost nadále sledovat nejméně po dva roky po druhé injekci.



Americká firma společně se svým německým partnerem, společností BioNTech, plánuje v horizontu několika týdnů požádat úřady v USA i Evropské unii o schválení nouzového použití přípravku od hranice 12 let. Zatím doporučuje očkování od 16 let výše, ale v praxi vakcínu dostávají prakticky výhradně podstatně starší lidé.