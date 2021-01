Očkovací centrum zvládne 1 800 lidí denně, otevře jej až dostatek vakcín

Pokud se ukáže, že vyhovuje potřebám zdravotníků i očkovaných klientů, ve stejné budově budou následně vznikat její kopie.



„V pavilonu A počítáme s šesti vakcinačními místy. V každém budou tři stanoviště pro očkující zdravotníky. Celkem tedy nabídneme 18 očkovacích stanovišť, z nichž každé by mělo zvládnout naočkovat sto zájemců denně. Možná i víc, ale to zřejmě ukáže až praxe,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Centrum buduje město, kterému výstaviště patří. Provoz zajistí Fakultní nemocnice Ostrava, které by měli pomoci hygienici, zdravotníci z ambulancí i Českého červeného kříže či pracovníci a studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Centrum má fungovat 12 hodin denně, zdravotníci se mají střídat ve dvou směnách. Kdy se poprvé otevře, ale zatím není jasné. „Počítáme s tím, až bude v kraji dostatek vakcín pro veřejnost. Nemá smysl otvírat tak velké očkovací centrum, jehož provoz vyžaduje velké provozní náklady i personál, pokud by nebylo vytížené,“ vysvětlil Macura.

Na tom se shodli i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ředitel fakultní nemocnice Jiří Havrlant.

Další dodávky jsou nejisté

„V tuto chvíli nevíme, jak budou vypadat další dodávky vakcíny, protože společnosti Pfizer a BioNTech oznámily dočasné omezení, aby mohly navýšit výrobní kapacity. Zatím pokračujeme v očkování klientů sociálních zařízení i seniorů starších 80 let, ale zároveň si necháváme určitou zásobu vakcín pro zdravotníky, kteří byli poprvé naočkováni na přelomu roku. Druhou dávku vakcíny by měl každý dostat po třech, nejpozději čtyřech týdnech,“ uvedl hejtman Vondrák.

Podotkl, že od tohoto týdne se vakcína, kterou má kraj k dispozici, rozváží z fakultní nemocnice dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu, do jednotlivých očkovacích center. Rozmražená vakcína totiž musí být spotřebována do pěti dnů.

„Chceme očkovací centra zatížit rovnoměrně. Zatím se nám daří jejich kapacitu využívat asi na 59 procent, protože máme velký počet očkovacích center a po Praze nabízíme druhý nejvyšší počet termínů. V maximální míře jsou využity i vakcíny. Zatím jsme obdrželi přes dvacet tisíc dávek a ztráty počítáme na jednotky kusů,“ nastínil hejtman.

Vakcíny zamířily i k několika praktickým lékařům

Podotkl, že vakcíny už se dostaly i do prvních dvou desítek ordinací praktických lékařů v kraji. Vzhledem k náročným podmínkám pro přepravu vakcín je cílem vyzkoušet, jak by zapojení praktických lékařů mohlo fungovat. Kraj by podle hejtmana spíše uvítal, kdyby lékaři a sestry z ambulancí pomohli s očkováním veřejnosti ve velkokapacitním očkovacím centru. Nejdříve by se ale měli sami naočkovat.

„Zdravotníkům z ambulancí zajistíme očkování, aniž by se museli hlásit do rezervačního systému. Stačí, když napíšou na e-mailovou adresu chciseockovat@msk.cz, a my je objednáme,“ řekl Vondrák.

Podotkl, že krizový štáb kraje řešil i problém polských občanů žijících v Česku, kteří se kvůli jedenáctimístnému rodnému číslu nemohou zaregistrovat k očkování, stejně jako někteří čeští senioři s nestandardním rodným číslem.

„Systém je nedokáže zaregistrovat k očkování, protože je nemůže zkontrolovat v registru obyvatel. Zatím musí tito lidé telefonovat na linku 1221, jejíž operátor je zadá do systému ručně,“ dodal hejtman.