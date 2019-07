Proti Babišovi. Velké koalice těžce vznikají a jsou křehké, přesto to zkusí

Jaké jsou vaše hlavní podmínky, aby koalice vznikla? Petr Fiala, předseda ODS: "Vaše otázka předjímá nějakou koalici a dokonce její složení, a to způsobem, který není ani na stole, ani v mé hlavě. Mně jde o posloupnost takových kroků, aby vznikl vítězný pravicový, konzervativně-liberální tým, který bude schopen nejen přečíslit současnou vládu v počtu mandátů, ale i ve vládě uskutečnit reformy a ukončit přešlapování na místě a pouhé projídání budoucnosti." Jiří Pospíšil, předseda TOP 09: "Jednání jsou v počátcích a o těchto záležitostech budeme teprve jednat. Musíme se hlavně dohodnout na základním programovém směru. To je pro nás klíčové. Teprve potom přijde na řadu vše ostatní." Vít Rakušan, předseda STAN: "Už na počátku je potřeba se shodnout na jasných programových prioritách této koalice." Marek Výborný, předseda KDU-ČSL: "Určitě si to nebudeme vzkazovat přes média. Nespolupracujeme primárně proti někomu, ale pro někoho, a to jsou občané ČR." Kdy nejpozději by se o tom mělo vážně jednat? Fiala: "Očekávám, že bude všechno jasné do Vánoc 2020. Do té doby se může stát mnoho věcí. Umím si představit v roce 2020 nějakou předvánoční dohodu." Pospíšil: "Jednání by měla začít co nejdříve, protože sladit čtyři samostatné strany pro volební spolupráci nebude jednoduché a vyžádá si to dlouhé vyjednávání." Rakušan: "Jednání už probíhají. Předsedové stran i klubů se mezi sebou scházejí pravidelně a obrysy případné koalice samozřejmě probírají." Výborný: "Jednání už nyní vzájemně vedeme na úrovni předsedů stran či klubů. Jako předseda KDU-ČSL k tomu mám jasný mandát od Celostátního výboru i předsednictva KDU-ČSL. Myslím, že na začátku podzimu seznámíme veřejnost s jasným postupem, jak dál." Jaký by měl být program? Fiala: "Snižovat byrokracii, snižovat daně, modernizovat, tedy digitalizovat Českou republiku, investovat do vzdělání a připravit důchodovou reformu pro dnešní čtyřicátníky." Pospíšil: "Snížení byrokracie, posílení rozpočtu v oblasti školství, investice do infrastruktury, reforma penzí." Rakušan: "Konsolidace státního dluhu, investice do vzdělávání a nových technologií, zjednodušení státní správy, efektivní boj se suchem a ochrana naší krajiny. Dále modernizace českého vzdělávacího systému a také řešení udržitelnosti důchodového systému." Výborný: "Našimi prioritami jsou lepší podmínky pro rodiny a výchovu dětí, investice do vzdělávání a podpora vědy a inovací, péče o životní prostředí včetně opatření v boji se suchem a špičková zdravotní péče pro všechny."