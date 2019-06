Pět stran ladí strategii proti Babišovi. Ke koalici však mají daleko

Byla neděle v noci, krátce po zveřejnění výsledků nedávných voleb do Evropského parlamentu, když se místopředseda ODS Martin Kupka zamyslel nad prvními součty. „Spolu s KDU-ČSL, TOP 09, STAN a eventuálně i s Piráty bychom teď měli šanci skládat vládu. K volbám do Sněmovny přijde sice mnohem víc voličů, ale ta šance tady je,“ uvažoval. A oživoval tak myšlenku takzvaného Demokratického bloku, čtyř stran, které se na podzim 2017 daly krátkodobě dohromady.

Tehdy ještě netušil, že jen pár dní nato do Česka dorazí předběžný audit Evropské komise k dotacím Agrofertu, který tyto strany – a spolu s nimi i Piráty – opět spojí dohromady.

Šéfové ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se sešli ve Sněmovně kvůli dojednávání mimořádné schůze, na které chtějí otestovat důvěru vlády Andreje Babiše. Může to být nový začátek příští povolební koalice?

„Všechny koalice, v nichž je pět subjektů, jsou velmi těžké i na komunální úrovni, nemluvě o celostátní,“ ví první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. A šéf Pirátů Ivan Bartoš utíná debatu s tím, že Piráti součástí žádného Demokratického bloku nebyli a ani nejsou. Podmínek k tomu, aby těchto pět stran spolu mohlo fungovat dlouhodobě, a nejen při nahodilých hlasováních, je třeba splnit hned několik.

TOPka a STAN, ODS s lidovci

Tou první je, aby tato pětice dohromady získala víc mandátů než ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Nemluvě o tom, že do volebních výsledků může zasáhnout i nějaké nové uskupení, jako je třeba nedávno představená Trikolóra. Ta sice podle informací MF DNES, jak ukázal nedávný interní průzkum ODS, může brát voliče hlavně ANO a SPD, ale ani výše zmíněná pětice si nemůže být ničím jistá – klidně se totiž může stát, že do Sněmovny se z ní příště dostanou jen dvě strany – ODS a Piráti. Zbylé trojici – KDU-ČSL, TOP 09 a STAN – se totiž zatím nedaří odpoutat od klíčové pětiprocentní hranice. TOP 09 a STAN se i proto snaží vytvořit předvolební pakt.

„Doufám, že se podaří vytvořit projekt Spojenců pro Českou republiku. Je mnohem lepší, když tady bude volební blok TOP 09 a STAN, nebo naopak, podpořený regionálními partnery, který dohromady dá deset a víc procent než dvě strany samostatně, které se budou pohybovat kolem pěti,“ říká šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Čekáme, jak dopadne na podzim sněm TOP 09. Ale dokážu si představit spolupráci i víc než dvou stran, už do krajských voleb jednáme někde o spolupráci i s KDU-ČSL a Piráty. Je velká otázka, jestli do sněmovních voleb nebude na místě výzva k nějakému velkému předvolebnímu bloku,“ přitakává předseda STAN Vít Rakušan. Druhý přirozený blok mohou vytvořit lidovci s ODS. Byť zřejmě ne před sněmovními volbami. „S ODS se bavíme o spolupráci v krajských volbách příští rok. Sněmovní zatím vůbec nejsou téma. Říct vám k nim můžu jen tolik, že udělám všechno pro to, abychom v nich získali nějakých sedm osm procent a nějaké předvolební koalice nemuseli vůbec řešit,“ říká předseda lidovců Marek Výborný.

„Je pravda, že zvolení Marka Výborného do čela KDU-ČSL naší spolupráci dost nahrálo. Je to jeden z nejkonzervativnějších lidovců ve Sněmovně. Celorepublikové spojení podle německého vzoru CDU/CSU však před sněmovními volbami moc pravděpodobné není, protože průzkumy, které v obou stranách máme, ukazují, že by to voliče obou stran mohlo spíš odradit,“ vysvětluje jeden z představitelů ODS s tím, že po volbách by obě strany byly asi mezi prvními, které by se dokázaly dohodnout.

Problém s Piráty

Dvojblok ODS a KDU-ČSL by celkem logicky jednal s TOP 09 a STAN. Ale pak by přišla dohoda asi nejsložitější. Aby všechny tyto čtyři strany našly společnou řeč s Piráty. Nejdál k sobě zatím mají Piráti a ODS.

Piráti občanským demokratům vyčítají některé konkrétní osoby, z ODS zase zaznívá, že Piráti jsou pod liberální maskou „čistí levičáci“.

„Je to člověk od člověka. Třeba paní Udženiju vnímáme kvůli jejím vazbám jako problematickou postavu, na druhou stranu s panem předsedou Fialou vycházíme korektně,“ říká o možné spolupráci s ODS pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Pro nás může být zrovna tak problém pan Ferjenčík. Říkám mu Troll Jenčík, protože pořád šíří nějaké nesmysly, ale jinak třeba na magistrátu máme s Piráty velmi korektní vztahy a v Brně jsme spolu i v koalici a funguje to velmi dobře,“ oponuje Udženija.

Podle Pospíšila, který nejdřív musí obhájit mandát předsedy TOP 09 na podzimním sněmu strany, by se však výše zmíněná pětice měla nad rozpory povznést. A pokud bude mít šanci koalici sestavit, tak toho využít.

„Když se v Polsku pět relativně rozdílných stran dohodlo i na společném volebním postupu, bylo by smutné, aby u nás strany, které vyznávají svobodu a princip právního státu, kvůli nějakým osobním animozitám zahodily příležitost poslat Andreje Babiše do opozice,“ nabádá Pospíšil.