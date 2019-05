Babiš odmítl audit Evropské komise, Piráti mluví o hlasování o nedůvěře vládě

„Toto je pouze předběžný návrh, který bude důkladně analyzován a Česká republika, předpokládám, že nejméně ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj jako příjemci zprávy se k němu vyjádří. Teprve pak nám zašle finální zprávu i Evropská komise. Její stanovisko zásadně odmítám a budu bojovat za změnu na základě dalších informací od národních orgánů. Žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet. Není k tomu důvod, protože neporušuji ani české a ani evropské právní předpisy týkající se střetu zájmů,“ uvedl Babiš.



Konec utajování a ututlávání auditu, řekl Pirát Bartoš

Opoziční strany vyzvaly ministerstva financí a pro místní rozvoj, aby auditní zprávu Evropské komise zveřejnily. „Konec utajování a ututlávání tohoto auditu,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš po schůzce zástupců pěti opozičních stran - Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.



„Pokud se ukáže, že jsou informace pravdivé, budeme chtít hlasování o nedůvěře vlády,“ uvedl Bartoš. Hlasování o nedůvěře vládě podpořil i předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. „Nepředbíhejme, všechny varianty jsou ve hře,“ řekl šéf ODS Petr Fiala.

Zástupci opozice se prozatím shodli, že budou usilovat o zařazení nového bodu schůze Sněmovny, kterým by se poslanci měli zabývat v úterý. Spoléhají na to, že to umožní i ČSSD a KSČM. Dva poslanecké kluby totiž mohou vetovat zařazení nového bodu schůze.

Budeme tvrdě žádat, aby stát peníze vymáhal, uvedl Kalousek

„Na proplácení sociálních služeb pro ty nejpotřebnější nemáme, ale stamiliony hamižnému oligarchovi a premiérovi v jedné osobě proplácíme. Budeme tvrdě vyžadovat, aby český stát peníze po Agrofertu nekompromisně vymáhal,“ uvedl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Občanští demokraté žádají vyčíslení částky, kterou Agrofert z Evropské unie získal. „Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu. Podnikání holdingu mají platit všichni občané, kteří poctivě pracují, ze svých daní? Budeme požadovat, aby Agrofert vše vrátil ze svého,“ uvedl šéf ODS Fiala. „Ani koruna českých daňových poplatníků pro Agrofert,“ řekl šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.



Podle předsedy lidovců Marka Výborného se daňový poplatník nesmí ani korunou podílet na řešení osobních firemních problémů premiéra. „Vláda musí zastavit proplácení dotací firmám ze svěřenských fondů Andreje Babiše,“ uvedl Výborný „Česko by mělo vrátit část dotací pro Agrofert. My říkáme, že by to měl být Agrofert, ne Česko,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.