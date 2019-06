Prezidenta a poslance navrhlo pět opozičních stran volit i korespondenčně

Ve Sněmovně návrh společně představili místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, místopředseda Sněmovny za Piráty Vojtěch Pikal, šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, předseda lidovců Marek Výborný a lídr hnutí STAN Vít Rakušan.

S možností korespondenční volby počítá i ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. „Využít bychom mohli korespondenčního hlasování poprvé u voleb do Sněmovny v roce 2021,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES.



Možnost hlasovat poštou má zavedenu 24 zemí EU včetně Británie, stejně jako USA, Kanada a Austrálie. Důvodem je v mnoha případech rozlehlost těchto zemí a nutnost překonat na cestě za volební urnou na zastupitelských úřadech velké vzdálenosti.

Na to poukazují nejen čeští krajané, ale také čeští vědci působící v cizině. Změnu by ovšem mohli využít i další Češi, kteří jsou v zahraničí kvůli práci či studiu. Nyní se musejí předem nechat zapsat na zastupitelském úřadu do seznamu voličů, nebo si z domovské obce nechat poslat voličský průkaz a při hlasování jej ve volební místnosti odevzdat.



Je to už druhý pokus to zavedení korespondenční volby v tomto volebním období. První Sněmovna odmítla loni v listopadu -hlasy ANO, ČSSD, KSČM, SPD a části poslanců ODS.



Pět opozičních stran, které společně navrhly korespondenční volbu, v poslední době ve Sněmovně spolupracuje stále úžeji. Naposledy společně tento týden oznámily, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě.