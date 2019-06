Opozice zkusí hlasování o nedůvěře vládě. I gesto má smysl, říká Fiala

Menšinová vláda Andreje Babiše, kterou vytvořily jeho hnutí ANO a sociální demokracie, se ve Sněmovně opírá o toleranci KSČM, přičemž tyto tři strany mají dohromady 108 poslanců. Kromě toho s Babišovým hnutím a s komunisty ve Sněmovně někdy hlasují poslanci opoziční SPD Tomia Okamury.

K povalení vlády hlasováním o nedůvěře je přitom třeba 101 hlasů, které ovšem dohromady pět zbývajících opozičních stran nemá.

Šéf ODS na Twitteru připomněl, že před pár dny opozice vyzvala ČSSD a SPD Tomia Okamury k jednání a aby definovaly, kde jsou hranice jejich podpory vládě, ale následovalo odmítnutí. Přesto chce nyní ODS kvůli situaci, kterou považuje za neudržitelnou, hlasování o nedůvěře vládě vyvolat.

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Před týden jsem vyzval ČSSD a SPD k jednání o budoucnosti vlády A.Babiše. Odezva byla negativní. Většina v PS je zřejmá, počítat umíme. Přesto přistoupíme k jednání s dalšími stranami o vyvolání hlasování o nedůvěře. I morálně politické gesto má za této nenormální situace smysl. 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Má k němu dojít poté, co do Česka dorazily dva předběžné audity Evropské komise, podle nichž je Babiš stále ve střetu zájmů, i když svůj holding Agrofert převedl do svěřenských fondů a Agrofert by měl podle auditorů vracet před 450 milionů korun dotací. Podle Babiše se nic vracet nebude.

Na Václavském náměstí se na demonstraci, kde zazněl požadavek na Babišovu demisi, podle organizátorů z iniciativy Milion chvilek pro demokracii sešlo 120 tisíc lidí.

Senát zřídil komisi k prozkoumání dvou evropských auditů

Senát ve čtvrtek ustavil komisi k vyhodnocení předběžných auditů Evropské komise, které se týkají premiéra Andreje Babiše a jeho střetu zájmů, v němž podle evropských auditorů. Už ve středu Senát odhlasoval, že podezření kolem Babiše oslabují českou pozici v Evropské unii, zejména při vyjednávání o víceletém finančním rámci EU.



Dvanáctičlennou komisi bude řídit Zdeněk Nytra z klubu ODS. „Není to vyšetřovací komise,“ řekl Nytra. Byl jediným kandidátem a v tajné volbě dostal 58 ze 62 odevzdaných hlasů.

Návrh na zřízení komise podpořilo 52 z 57 přítomných členů horní komory. Pro byli všichni hlasující zástupci hnutí ANO, naopak pět ze šesti přítomných zástupců vládní ČSSD se hlasování zdrželo; z klubu sociální demokracie byl pro jen Miroslav Antl. V komisi má po dvou členech všech šest senátorských frakcí.



Komise má působit do konce ledna příštího roku, její mandát ale v případě potřeby může být prodloužen. Jejím cílem bude shromažďovat informace týkající se auditních zpráv Evropské komise.