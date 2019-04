Demokratické strany by měly vytvořit velký blok, říká končící šéf STAN Gazdík

Končíte v čele hnutí STAN, které jste s dvouletou přestávkou vedl od roku 2009 do teď, jen několik dnů poté, co v čele lidovců skončil jejich dlouholetý předseda Pavel Bělobrádek. Je to jen náhoda?

Je to jen shoda náhod. U mě je to něčím jiným, chci se věnovat reformě vzdělávání, tak jako jsem se kdysi zakousl do rozpočtového určení daní. Pracujeme na tom společně s Mikulášem Bekem, s panem profesorem Jiřím Drahošem a dalšími odborníky. Starostové potřebují nový impuls, já jsem jedním z „otců zakladatelů“ hnutí. Starostové a nezávislí mají letos patnáct let od založení a jsou jediná strana nebo hnutí, které vyrostlo skutečně odspodu, ne tím, že se někde v Praze sešlo pár pánů a řekli si, že založí hnutí.

Přece jen mezi koncem pana Bělobrádka a vaším jistá souvislost je. Vy jste oba hodně usilovali o společnou kandidátku pro volby do Sněmovny, měli jste už i společný klip. Velmi jste podporoval spojení s lidovci. Nakonec se ale obě strany rozešly a dostaly se do parlamentu samostatně a dost těsně. Můžete tak být oba považováni za „oběť“ neúspěšných námluv obou stran.

Ano, ty oběti byly neúspěšné, ale na rozdíl od pana Bělobrádka tvrdím, že pokud by nedošlo k vyděšení KDU-ČSL, neexistoval tam strach, že projdeme společně do Sněmovny, tak bychom se možná stali ne třetí silou, ale druhou silou vzhledem k výsledku sociální demokracie. Jsem si jist, že bychom společně do Sněmovny prošli. Ten projekt byl z mého pohledu správný. Chybí tady pevná středová nebo středopravicová strana, která bude něco jako německá CDU. Zkusili jsme to, nevyšlo to. Kdybychom se do Sněmovny dostali společně, měli bychom společně více mandátů a možná by poměry ve Sněmovně teď byly jiné.

Myslíte, že se STAN, KDU-ČSL a třeba ještě TOP 09 vrátí někdy k tomu, že by společně pro volby do Sněmovny vytvořily koalici, nebo je ta věc na dlouho pohřbena?

Bavíme se pouze o volbách do Sněmovny? Protože v evropských volbách s TOP 09 koalici máme. My jsme dokonce lidovcům nabízeli předsedu Senátu, ale nestalo se, nestačilo to. Mnohé napoví výsledky krajských voleb i evropských voleb. Určitě se budeme bavit jak s TOP 09, tak s KDU-ČSL, s ODS i s dalšími stranami, protože je přirozené a cítím to i od voličů, že by se demokratické a slušné síly měly domluvit proti populismu a proti extrémismu.

I s ODS byste byli schopni se domluvit?

Já se teď dívám na Polsko, kde se vytvořil rozsáhlý blok demokratických stran a už evropské volby v Polsku také napoví, zda taková poptávka je. Náš volební systém stranám, které dosahují lepších volebních výsledků dává výrazně větší počet mandátů. Ať je vládní koalice jakákoli, nemám nic proti ČSSD jako tradiční demokratické straně. Mnoho hlasování ve Sněmovně se neděje s ČSSD, ale hlasují spolu ANO, KSČM a SPD. A to je to dělení, o kterém jsem mluvil. Demokratické strany versus populismus a extrémismus.

Chápu-li to správně, vám by se líbil velký blok spolupracujících demokratických stran.

Určitě by nám nevadil. Je to o domluvě, o snaze stran, já jsem určitě pro. Starostové se vždy snažili spojovat a pakliže nemáme dojít za několik let k výrazným ekonomickým problémům a nástupu extrémismu, tak toto je cesta.

Potřetí už předseda znovu nebudu, dávám slovo skauta

Končíte zcela v užším vedení STAN nebo se budete ucházet o post místopředsedy?

Mám nominaci ze svého Zlínského kraje, kde mě zvolili krajským předsedou. Chci se věnovat krajské politice, jsem radní pro školství a mně to zapadá do sebe.

Kdyby vás nový předseda požádal, že vás chce mít také ve vedení, tak byste mu řekl ne?

Rozhoduji se. Poradím se s kolegy z celostátního výboru, jestli zájem o mé služby je. Jsem připraven pomoci v té formě, v jaké o mé služby bude zájem.

Takže to možná není tak úplný odchod. Ostatně vy jste už jednou jako šéf STAN skončil, ale pak se do funkce vrátil, když jste nahradil obviněného libereckého hejtmana Martina Půtu. Nevrátíte se někdy i potřetí do stejné řeky?

Ne, slovo skauta, že se to nestane potřetí. Předsedou Starostů a nezávislých už nebudu, kdyby čert na koze jel. Nemyslím, že jsme stranou nebo hnutím jednoho muže. Já kolem sebe vidím celou řadu lidí, kteří to budou dělat stejně dobře jako já nebo lépe.

Jaký vidíte svůj největší úspěch v politice ve funkci předsedy STAN?

To, že se podařilo ze skupiny pár starostů ve Zlínském kraji, kteří založili malé regionální hnutí, vytvořit hnutí, které je dnes ve všech patrech politiky. Samostatně se dostalo do Sněmovny, je v jedenácti krajských zastupitelstvech, v devíti krajských radách, má jeden z nejsilnějších senátních klubů a věřím, že po druhém kole voleb v Praze 9 bude nejsilnější, jsem v Evropském parlamentu. Vybudovat něco takového z ničeho, bez peněz jakéhokoli oligarchy, na základě nadšení lidí – máme 4800 obecních zastupitelů, více než tisícovku starostů a místostarostů – to je za těch patnáct let obrovský kus práce.

Když se rozhoduje blíž občanovi, totalitní režim to má těžší

A co se vám ve vysoké politice nejvíc nepovedlo?

Koalice s lidovci, to považuji za politickou chybu. Ne, že jsme se o to pokusili, ale že se to nestalo.

Co se týče nového předsedy STAN, očekává se, že to bude Vít Rakušan. Jaký vidíte jeho hlavní úkol?

Největší úkol, který bude mít Vít Rakušan před sebou, je vysvětlit naši ideologii. Vysvětlit, že to, že se mají věci rozhodovat co nejblíže lidem, je nejlepší způsob, jak zabránit byrokracii a korupci. Když se rozhoduje nejblíž občanovi, a když jsou silné samosprávy, obce a kraje, je pro každý totalitní režim těžší zemi uchvátit. To je nejlepší obrana proti tomu, abychom se posunuli někam na východ a stali se byrokratickou, korupční zemí s polodemokratickým systémem. Vysvětlit lidem, že nemusí podléhat populismu a marketingovým výkřikům. Cesta jsou zkušení komunální politici.