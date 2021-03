Vedení KSČM doporučilo prodloužit nouzový stav, aby se překlenuly Velikonoce

Vláda předložila žádost, aby Poslanecká sněmovna nouzový stav prodloužila do 27. dubna, zatím ho vláda vyhlásila do neděle 28. března.

Hlasy KSČM, pokud bude poslanecký klub strany respektovat doporučení výkonného výboru, by vládě postačovaly, aby alespoň částečné prodloužení nouzového stavu prosadila.

„Já doufám a teď jsem trošku víc optimistický než obyčejně, já doufám, že by těch 14 dní mohlo stačit,“ řekl v neděli v debatě na CNN Prima News ministr vnitra Jan Hamáček. Den před tím, než si vláda Sněmovně řekla o celých třicet dnů.

Vládě dalo šanci i jednání Plagy s opozicí

Nadejně pro vládu dopadlo i čtvrteční jednání opozičních stran s ministrem školství Robertem Plagou. Místopředseda STAN Petr Gazdík nevyloučil možnost prodloužení nouzového stavu o čtrnáct dnů, ale podmínil to tím, že vláda představí plán návratu do škol. To se pak ve Sněmovně stalo.

„Je potěšující, že jsme s panem ministrem našli shodu ve většině stěžejních bodů: skupin žáků, které by se do škol měly vracet přednostně, urychlení očkování učitelů a distribuci ochranných prostředků do škol. Klíčové je pro nás ujištění, že se ministerstvo chystá ve druhé fázi skutečně využít námi navrženou cestu, tedy posílit roli ředitelů a zřizovatelů škol a umožnit regionální rozdíly při postupném návratu žáků,“ uvedl po jednání s Plagou šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Plaga poslancům řekl, že třídy prvního stupně základních škol by se po návratu do škol měly po týdnu střídat ve škole a doma. „Přesná data nejsou tím, co by měl říkat ministr školství a neděje se to v žádné zemi,“ řekl poslancům mininistr školství.